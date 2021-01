Start-up aus Iserlohn: Per App zum Elektroauto

Sümmern Mit seinem Start-up Recharged Cars digitalisiert Gründer Robin Panske den Mietprozess für Elektroautos.

Robin Panske liebt Mobilität und den Motorsport. Seit seinem 18. Lebensjahr hat er sich mit Freunden immer Fahrzeuge bei diversen Vermietern ausgeliehen. Vor einem Jahr hat er sich zum ersten Mal ein Elektroauto der Marke Tesla geliehen, ein geniales Erlebnis für den Iserlohner. Doch dabei stellte er fest, dass die Mietsysteme nicht mehr auf dem Stand der Zeit seien und die neuen Anforderungen nicht mehr abdecken könnten.

Daraus entstand die Idee seines Start-ups, der „Recharged Cars GmbH“, das er offiziell im Februar 2020 gegründet hat. „Wir haben erkannt, dass Vermieter, aber auch Autohäuser, immense Probleme haben, diese neuen Fahrzeuge in ihre Fahrzeugflotte aufzunehmen und mit denen klar zu kommen“, sagt Robin Panske. Denn im Bereich der Vermietung gäbe es noch einige Hürden, die es erschweren würden, E-Autos anzubieten. Während ein Verbrenner zum Beispiel einfach nachgetankt werden könne, wenn er leer auf den Hof zurück kommt, brauche ein E-Auto Zeit zum laden. Oftmals seien aber keine Ladestrukturen vorhanden.

Die insgesamt sechs Entwickler von „Recharged Cars“ stellen sich diesen Problemen, bieten den Vermietern eine Software, die den Prozess der Vermietung komplett digitalisiert, und geben auch den Mietern der Autos eine App mit an die Hand, um den Mietprozess sowie Elektromobilität einfacher und verständlicher zu machen. So können über die App alle Prozesse bei der Vermietung abgewickelt werden, von der Bezahlung bis zur Einreichung der benötigten Dokumente wie Führerschein und Personalausweis. Sogar das Auto lässt sich über die App entsperren.

Kurz nach der offiziellen Gründung kam das Coronavirus in Deutschland an. Die Pandemie hatte erst mal keine großen Auswirkungen, die Idee war schon im Jahr 2019 da, die ersten Prototypen waren entwickelt und auch Business Angels, zu deutsch Unternehmensengel, die sich finanziell am Unternehmen beteiligen, waren schon mit an Bord. Doch indirekt war das Start-up dann doch betroffen. „Wir haben unter dem Vorsatz gegründet: Ja, es gibt ungefähr 6000 Autovermieter-Stationen in Deutschland, es wird gar kein Problem, da Kunden zu finden“, erklärt der Geschäftsführer. Doch durch die erste Welle und den Lockdown hätten die Vermieter hohe Umsatzeinbrüche gehabt, so dass sie erst mal nicht in die neue Technologie hätten investieren wollten. Das Interesse am Produkt sei aber vorhanden, berichtet Robin Panske. „Der Wechsel muss stattfinden, aber es ist noch eine sehr vorsichtige Haltung von Seiten der Vermieter, ob jetzt investiert werden soll.“

Mit einigen Anpassungsstrategien hat Robin Panske gemeinsam mit seinem Team den Fokus zunächst auf die Vermietung zurückgestellt. Aus dem Ausgangsprodukt sind jetzt weitere Teilprodukte entstanden, die aus der selben Ressource münden. So haben sie ein Projekt mit Porsche akquiriert, um deren Fuhrpark zu verwalten, ein eigenes Auto-Abo mit zunächst drei Smarts ins Leben gerufen, und die Individualentwicklung weiter ausgebaut, so dass sie ihre gewonnenen Erkenntnisse im Bereich der E-Mobilität auch anderen Leuten zur Verfügung stellen und individuelle Produkte entwickeln können. „Wir haben 2020 die Weichen dafür gestellt, das Produkt zu verbreiten, haben auch Partner für dieses Jahr akquiriert und starten auf jeden Fall auch dieses Jahr mit der App und individuellen Entwicklungen“, so Robin Panske.