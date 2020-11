Statt Weihnachtsdorf Waffeln und Sterne zum Mitnehmen

Rheinen. Die Dorfgemeinschaft Rheinen freut sich über die sehr gute Resonanz auf ihre Alternativaktion und hat für Samstag den Nikolaus eingeladen.

Ein paar Grad über Null und dazu strahlender Sonnenschein am wolkenlosen, blauen Himmel – bestes „Rheinener Weihnachtsdorf-Wetter“ herrschte am Samstagnachmittag. Doch mehr als Holzsterne und Waffeln zum Mitnehmen gab es diesmal corona-bedingt am traditionellen Termin vor dem ersten Advent leider nicht.

„Ihr hättet einen Bombentag gehabt“, meinte dann auch eine Besucherin und ergänzte schmunzelnd: „Wir hätten euch jetzt schon leer getrunken.“ Die Vorsitzende Doris Mikus vernahm es mit einem Seufzen, ist die Veranstaltung doch von den Einnahmen für die Vereinskasse her die zweitbeste im Jahr nach dem Osterfeuer, das bekanntlich 2020 auch schon wegen der Pandemie ausfallen musste.

Frank Blenke schmiss nach dem „Notruf“ die Säge an und sorgte kurzfristig für neue Sterne. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Um zumindest ein bisschen Geld zur Deckung der laufenden Kosten einzunehmen, wurden zum dritten Mal Waffeln gebacken. Genauso begehrt waren die Holzsterne der gemeinsamen Aktion der Vereine im Iserlohner Norden, die gegen eine Spende abgegeben wurden: Die 60 vorbereiteten Exemplare waren bereits nach einer halben Stunde vergriffen. Zum Glück sorgte der Hennener Frank Blenke schnell für weitere 20 Stück, die aber genau so rasch Abnehmer fanden. Wer jetzt noch einen haben möchte, kann ihn per E-Mail an info@rheinen.de vorbestellen und auf dem Hof Mikus abholen.

Aber es ging am Samstag noch um mehr: Die Aktion bot zumindest die Gelegenheit für ein ganz kurzes Wiedersehen auf Distanz und die besten Wünsche für den ersten Advent. Denn: „Das Gemütliche, das Gesellige, dass das ganze Dorf sich an einem Ort trifft und vor dem vorweihnachtlichen Stress noch mal zusammenkommt – das macht das Weihnachtsdorf sonst immer aus, und das vermisst man in diesem Jahr“, sagte die 2. Vorsitzende Anne Zänker, die mit ihrem Freund Christian Moormann erneut Doris Mikus beim Waffelbacken unterstützte.

Damit die Kinder nicht auf den Nikolaus verzichten müssen, hat Kassierer Florian Angelkorte ihn für kommenden Samstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr eingeladen. Um den Corona-Schutzmaßnahmen gerecht zu werden, wird die Kutsche von Klaus Walde an fünf Stellen im Dorf Halt machen, die unter www.rheinen.de zu finden sind. „Der Nikolaus freut sich, diesmal vielleicht etwas mehr Zeit für jedes Kind zu haben. Daher können alle, die möchten, gerne ein Gedicht aufsagen oder ihm den Wunschzettel für das Christkind mitgeben“, sagt Angelkorte. Bestellungen eines Schoko-Nikolauses für die Kinder von Mitgliedern sind mit Angabe der Abholstation per E-Mail an info@rheinen.de möglich.