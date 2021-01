Steigen ab 2022 die Steuern?

Iserlohn. In der Kämmerei gibt es bereits erste Gedankenspiele, die Grundsteuer B zu erhöhen.

Heute soll im Rahmen der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Iserlohn eingebracht werden. Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung ist um 17 Uhr in der Aula der Gesamtschule Seilersee an der Bismarckstraße. Coronabedingt war die Einbringung des Haushalts verschoben worden, ursprünglich hätte sich der Rat bereits im Dezember mit diesem Thema beschäftigen sollen, die Sitzung war aber abgesagt worden.

„Der Haushaltsentwurf 2021 wird in einem hohen Maße durch die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie beeinflusst“, heißt es in der Drucksache für den Hauptausschuss. In der bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2021 sei bereits von einem erheblichen Defizit im Ergebnisplan von rund 13,6 Millionen Euro ausgegangen worden. Tatsächlich ergibt sich nun laut Kämmerei für das laufende Jahr ein Defizit im Ergebnisplan von rund 16,2 Millionen Euro (wir berichteten).

Ein deutlich höherer Fehlbetrag habe nur durch Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten vermieden werden können. Diese sondergesetzliche Regelung eröffnet die Möglichkeit, die durch die Covid-19-Pandemie verursachten finanziellen Verschlechterungen im Haushalt 2021 zu isolieren. In der Folge müssen die isolierten Beträge aus dem laufenden Kassenkredit finanziert werden und können ab dem Jahr 2025 im Rahmen einer Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abgeschrieben werden.

Ohne Isolierung Defizit von 29,5 Millionen Euro

Im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden laut Drucksache unter Anwendung dieses Gesetzes coronabedingte Schäden in einer Größenordnung von rund 13,3 Millionen Euro isoliert. Das ursprüngliche Defizit im Ergebnisplan 2021 konnte auf diesem Wege von rund 29,5 Millionen Euro auf besagte 16,2 Millionen Euro reduziert werden. Nur unter Einsatz dieser Bilanzierungshilfe habe es verhindert werden können, dass im Haushaltsjahr 2021 die Schwelle zur Haushaltssicherung von rund 17,1 Millionen Euro Defizit überschritten wird, allerdings beträgt die Differenz zu dieser Schwelle nur noch 900.000 Euro. Kämmerer Michael Wojtek hatte daher bereits im Gespräch mit der Heimatzeitung angekündigt, dass es nur mit großer Haushaltsdisziplin gelingen könne, den städtischen Haushalt weiterhin aus der Haushaltssicherung heraushalten zu können. Im Entwurf sieht die Haushaltssatzung 2021 Erträge von 297,47 Millionen Euro vor, denen Aufwendungen in Höhe von 313,65 Millionen Euro gegenüberstehen.

Auch perspektivisch wird die Haushaltslage überaus angespannt bleiben. Denn nach derzeitiger Rechtslage, so heißt es in der Drucksache, sei die Möglichkeit zur Isolierung coronabedingter Haushaltsverschlechterungen auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschränkt. Und eine verlässliche Prognose zum Verlauf der wirtschaftlichen Erholung nach Überwindung der Pandemie könne derzeit seriös nicht abgegeben werden. Die mit entsprechenden Risiken behaftete Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung würde ohne die Berücksichtigung von Mehrerträgen oder Minderausgaben die Stadt Iserlohn bereits im Jahr 2022 in die Haushaltssicherung führen.

Ein Drehen an der Steuerschraube scheint daher derzeit nicht ausgeschlossen: „Um die Überschreitung der Schwelle zur Haushaltssicherung zu verhindern und mangels erkennbarer Alternativen hat die Finanzverwaltung den Planansatz für die Grundsteuer B ab dem Planungsjahr 2022 um 6,2 Millionen Euro erhöht“, steht in der Drucksache geschrieben. Dies bedeute aber nicht zwangsläufig, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B dann tatsächlich durch Beschluss der politischen Gremien erhöht werden müsse. Die Verwaltung wolle vielmehr in enger Zusammenarbeit mit der Kleinen Kommission Finanzen (KKF) den Versuch unternehmen, durch alternative Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ein Abrutschen in die Haushaltssicherung zu verhindern.

Auf Nachfrage betonte Wojtek, dass das Thema Grundsteuererhöhung zunächst eine Art „Platzhalter“ in den Haushaltsüberlegungen 2022 sei. Der Politik solle aufgezeigt werden, dass es erheblichen Beratungsbedarf gebe, wie es denn überhaupt weitergehen könne. Um eine Grundsteuererhöhung doch vermeiden zu können, müsse der gesamte Haushalt mit der Fragestellung durchleuchtet werden, mit welcher Qualität und welcher Quantität welche Aufgaben wahrgenommen werden müssen beziehungsweise können.

Hebesatz müsste auf 650 Prozent erhöht werden

Sollten im Haushalt 2022 über die Grundsteuer B tatsächlich Mehrerlöse in Höhe von 6,2 Millionen Euro erzielt werden müssen, würde das nach Angaben von Wojtek eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von aktuell 496 Prozent auf rund 650 Prozent bedeuten. Zwei Beispiele: Wer für seine Eigentumswohnung aktuell jährlich 200 Euro Grundsteuer B zahlt, müsste nach einer Erhöhung mit 73 Euro zusätzlich rechnen, und wer beispielsweise für ein Einfamilienhaus 400 Euro zahlt, den würde eine Mehrbelastung von 145 Euro erwarten. Eine Erhöhung der Grundsteuer B würde übrigens nicht nur Immobilienbesitzer belasten, sondern auch Mieter. Denn der Vermieter kann als Eigentümer die Grundsteuer anteilig auf die Mieter entsprechend der Betriebskostenverordnung umlegen.