Steigende Corona-Zahlen im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. In ganz Deutschland steigen die Inzidenzen, so auch im MK. Drei Todesfälle wurden im November bereits im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises registriert steigende Coronafallzahlen. Seit Freitag haben sich 165 Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Aktuell sind 777 Personen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert, in der Vorwoche waren es laut Mitteilung des Märkischen Kreises noch 611. Bedauerlicherweise wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Die 165 Neuinfektionen seit Freitag, 5. November, verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (4), Balve (3), Halver (9), Hemer (19), Herscheid (12), Iserlohn (26), Kierspe (13), Lüdenscheid (26), Meinerzhagen (13), Menden (14), Nachrodt-Wiblingwerde (3), Neuenrade (3), Plettenberg (12) und Werdohl (8). In Quarantäne befinden sich zudem 209 Menschen. Aus Herscheid ist ein 73-jähriger Mann in stationärer Behandlung gestorben. Das ist bisher der dritte Todesfall im November. In den Krankenhäusern werden derzeit 34 Covid-19-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation. Drei von ihnen werden beatmet.

118 Corona-Fälle in Schulen und sechs in Kitas registriert

In stationären Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe gibt es acht infizierte Bewohner, 15 Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. In Schulen sind 118 Indexfälle bekannt, in Kitas sind es sechs Indexfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 101,1, die Hospitalisierungsrate für das Land NRW bei 2,91 (Vorwoche: 3,04). Der Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten liegt laut Divi-Intensivregister 8,14 Prozent (Vorwoche: 6,74 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Überblick:

• Altena: 22 Infizierte, 856 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 13 Infizierte, 448 Gesundete, 4 Kontaktperson und 4 Verstorbene

• Halver: 47 Infizierte, 1.085 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 81 Infizierte, 1.741 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 30 Infizierte, 278 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 138 Infizierte, 5.398 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Kierspe: 39 Infizierte, 1.240 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 166 Infizierte, 5.127 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 47 Infizierte, 1.711 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 83 Infizierte, 2.499 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 9 Infizierte, 335 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 11 Infizierte, 649 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 51 Infizierte, 1.676 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 38 Verstorbene

• Schalksmühle: 13 Infizierte, 377 Gesundete, 1 Kontaktperson und 6 Verstorbene

• Werdohl: 27 Infizierte, 1.426 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn