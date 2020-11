Sterne als Zeichen der Verbundenheit

Hennen. 1400 handgesägte Adventssterne sind jetzt im Iserlohner Norden an Straßen und Häusern, in Gärten und auf Höfen zu sehen.

Allein die Zahl der Sterne ist gewaltig: 1400 handgesägte Holzsterne sind es, die jetzt im Iserlohner Norden an Straßen und Häusern, in Gärten und auf Höfen zu sehen sind und die Ortsteile Hennen, Drüpplingsen, Rheinen und Rheinermark in eine adventliche Atmosphäre tauchen. Und es ist das Ergebnis einer großen „Bürger­initiative“, an der sich zahlreiche Menschen – große und kleine, alte und junge – ehrenamtlich beteiligt haben.

Adelheit und Dietmar Bräunig, Dirk Gehrmann, Karin Hönl und Daniela Scherr, allesamt aktiv in der Hennener Werbegemeinschaft, hatten die Idee zur „Sternenaktion“, nachdem schon früh in diesem Jahr klar war, dass es wegen Corona keinen gewöhnlichen Weihnachtsmarkt geben wird. „Den ersten Plan, einen weihnachtlichen Wochenmarkt anzubieten, mussten wir Anfang November wegen des neuerlichen Lockdowns verwerfen“, erklärt Adelheit Bräunig. Und so ließ sich die Werbegemeinschaft kurzfristig etwas Neues einfallen. „Unser Ziel war es, Hennen in der Vorweihnachtszeit mit vielfältig gestalteten Sternen zu schmücken. Die Sterne sollen Lichtpunkte sein, Hoffnungsträger und Zeichen der Verbundenheit in dieser besonderen Zeit“, erklärt Adelheit Bräunig weiter.

Unterstützung fand die Aktion auf vielfältigste Art. Die Edelstahlstangen, auf die die Sterne gesteckt sind, steuert die Firma Rump bei, die Farbe und Material zum Anstreichen stiftete die Firma Nitz. Das Ehepaar Hartung half beim Sägen, Schleifen, Bohren und Gold­anstrich der Sterne ebenso wie die Mädchen und Jungen des Evangelischen Kindergartens Hennen, der OGS der Hennener Grundschule und des Familienzentrums „Wilde 13“, die ihre zusammen 200 Sterne nach eigenen Vorstellungen gestalten durften und zu Hause gut sichtbar aufstellten.

Dieter Leistritz aktivierteseine 50 Jahre alte Bandsäge

Der älteste „Aktive“ ist der 80-jährige Hennener Dieter Leistritz. Für den erfahrenen Allround-Handwerker und Tüfler war es keine Frage, dass er seine Fähigkeit in den Dienst der Sache stellte. Mit seiner mehr als 50 Jahre alten Bandsäge brachte er die Holzrohlinge mit ruhiger Hand und Präzision in Sternenform, baute sogar extra eine Schleifmaschine zusammen und schnitt in wenigen Tagen exakt 100 Sterne zu.

Am Samstagnachmittag nun brachten Adelheit und Dietmar Bräunig sowie Karin und Ralph Hönl sowie Dirk Gehrmann goldene Sterne ins Seniorenwohn- und Pflegezentrum Haus St. Martin in Hennen, wo sie nun den Vorgarten und den Eingangsbereich schmücken.

Nur einen Steinwurf entfernt hat die Werbegemeinschaft am Wochenende auch einen großen Weihnachtsbaum auf den Dorfplatz gestellt, wo sonst der Weihnachtsmarkt hätte stattfinden sollen. „Unser Dank gilt Bauer Walter Schulte in Düingsen, der uns die schöne große Tanne gespendet hat“, betonte Dirk Gehrmann.

Und es stehen noch weitere Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit an, wie Adelheit Bräunig sagt. Der Nikolaus soll mit der Kutsche beide Altenheime in Hennen besuchen und die Bewohner mit Süßigkeiten beschenken. „Und wenn es möglich ist, soll der Hennener Posaunenchor Weihnachtslieder spielen.“