Sternsinger-Aktion 2021 in Iserlohn: Segen zum Mitnehmen

Iserlohn Wegen der Corona-Beschränkungen können sich Sternsinger in diesem Jahr nicht durch Iserlohn ziehen. Für Alternativen ist aber gesorgt.

„Sternsinger – aber sicher!“, ist das Motto, unter dem auch 2021 die Segen an die Haushalte in ganz Iserlohn verteilt werden. Von Haus zu Haus ziehen, oder sogar Gesang, sind corona bedingt selbstverständlich nicht möglich, und so haben sich die Gemeinden unterschiedliche Lösungen überlegt.

Wieso die Aktion trotz Einschränkungen stattfindet? „Weil gerade jetzt viele unsere Hilfe brauchen”, schreibt dazu der Pastoralverbund Iserlohn. Insgesamt 70 Familien haben rund 1500 Segenstüten gepackt, die am kommenden Wochenende an die Haushalte verteilt werden sollen. Wie diese Tüten gepackt und gesegnet wurden, zeigt der Pastoralverbund in einem YouTube-Video – darin zu finden sind neben dem Segens-Aufkleber auch andere kleine Überraschungen. Die evangelische Kirchengemeinde Hennen bietet darüber hinaus unter evkg-hennen.de eine digitale Segensfeier an.

Der „Segen-to-go” wird auf Vertrauensbasis gegen Spende in den Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt. Als Zeichen der Solidarität und der christlichen Nächstenliebe werden in diesem Jahr alle Spendengelder der Aktion im Pastoralverbund zusammengelegt. Diese werden dann gleichmäßig vom Kindermissionswerk auf alle Projekte des Pastoralverbundes aufgeteilt.

Die Segenstüten sind begrenzt, dennoch laden die Gemeinden dazu ein, auch an Nachbarn oder Bekannte zu denken, die vielleicht nicht den Weg in die Kirchen auf sich nehmen können. Bei der Abholung wird darum gebeten, auf die Sicherheitsabstände zu achten, eine Maske zu tragen und Menschenansammlungen zu vermeiden. Weitere aktuelle Informationen zur Sternsingeraktion sind auf pviserlohn.de zu finden.

Die Termine zur Abholung des Segens im Überblick:

Evangelische Kirchengemeinde Hennen: Sonntag, 10. Januar, 10 bis 11 Uhr an der Jakobuskirche in Kalthof und an der Johanneskirche in Hennen.

Maria-Magdalena-Kirchengemeinde: Sonntag, 10. Januar, 10.30 bis 11.30 Uhr am Martin-Luther-King-Haus.

St. Aloysius: Sonntag, 10. Januar, 8 bis 9 Uhr, sowie 11.15 bis 12.15 Uhr.

Hlst. Dreifaltigkeit: Samstag, 9. Januar, 15 bis 16.30 Uhr, sowie Sonntag, 10. Januar, 9.30 bis 10.30 Uhr.

St. Gertrudis: Ab Sonntag, 10. Januar, steht ein Teil der der Tüten bis Ende Januar in der Kirche abholbereit. Der Rest wird an die Haushalte verteilt.

Heilig Geist: Samstag, 9. Januar, sowie Samstag, 16. Januar, 17 bis 18 Uhr.

St. Josef: ab Sonntag, 10. Januar, jeden Sonntag von 11.15 bis 12.15 Uhr.

Herz Jesu: Sonntag, 10. Januar, 11 bis 14 Uhr, 17. und 24. Januar, 11.15 bis 12.15 Uhr.

St. Peter und Paul: Samstag, 9., 16. und 23. Januar, jeweils von 18 bis 19 Uhr.