Stetiger Wandel an der Hansaallee

„Der Wandel ist das einzig Beständige“ – am Märkischen Berufskolleg an der Hansaallee können sie ein Lied von dieser alten Weisheit singen. Die Geschichte der Schule reicht zurück bis in Jahr 1832 und ist bis heute eine Geschichte der stetigen Veränderungen. Seit Eröffnung des großen Neubaus im Jahr 1964 wurde der imposante Schulkomplex viele Male erweitert und umgekrempelt. Steigende Schülerzahlen und ein immer größer werdendes Angebot an Bildungsgängen haben das Kolleg mit 3000 Schülern und über 160 Lehrern zu Iserlohns größter Schule gemacht – mit den entsprechenden räumlichen Erweiterungen.

Nun stehen wieder große Veränderungen bevor, die aber vor allem der Digitalisierung geschuldet sind. „Wir müssen Schule ganz neu denken“, lautet der Leitspruch unserer Tage, den Thilo Hilbert, der die Schule nach dem Ausscheiden von Schulleiter Bernhard Ingelbach seit Samstag kommissarisch leitet, im Gespräch mit unserer Zeitung mehrmals wiederholt. Und dabei bleibt es nicht nur beim neu Denken, sondern es muss auch im großen Stil modernisiert und neu gebaut werden.

Derzeit wird das große B-Gebäude mit 25 Klassen- und vielen Funktionsräumen, Werkstätten und Sanitäranlagen kernsaniert. Seit dem Sommer hat es sich in einen Rohbau zurückverwandelt. Nun werden neue Decken und Wände eingezogen. Für die digitalen Herausforderungen und den Breitbandausbau werden pro Etage drei Kilometer Kabel verlegt. Alles wird auch energetisch und technisch auf den neuesten Stand gesetzt. 1,5 bis 2 Millionen Euro wird die Sanierung kosten, größtenteils finanziert über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

„Es ist eine hohe Herausforderung, was Schule heute an Technik bereitstellen muss“, sagt Thilo Hilbert. Und es ist leicht vorstellbar, was für eine Belastung ein so umfangreicher, ein Jahr dauernder Umbau für Schüler und Lehrer im laufenden Betrieb bedeutet. Im Sommer soll alles fertig sein. Und das Ergebnis wird sich vermutlich sehen lassen können. Der alte E-Trakt der Schule, der ebenfalls aus dem Jahr 1964 stammt, hat diese digitale Transformation schon hinter sich. 750.000 Euro hatte dieser Umbau vor drei Jahren gekostet, noch einmal 250.000 Euro sind da in die digitale Unterrichtstechnik geflossen.

Erste Tablettklasse und neue Präsentationstechnik

Der erste Tablet-Jahrgang des Wirtschafts-Gymnasiums hat dort mit digitaler Präsentationstechnik in Form von interaktiven Beamern die Arbeit inzwischen aufgenommen. Nächstes Schuljahr folgen fünf weitere Bildungsgänge. Moderner Medieneinsatz, individualisierte Lernwege, kooperierendes Lernen – die digitalen Möglichkeiten machen vieles möglich, und das Berufskolleg, das betont Thilo Hilbert, nimmt das an und ist mit großen und konsequenten Schritten auf dem Weg in die Zukunft. Schon für das kommende Schuljahr ist die nächste Kernsanierung in Planung. Dann soll das C-Gebäude modernisiert werden. Mit dem Digital-Pakt des Landes NRW steht der nächste große Fördertopf dafür schon bereit.

Auch am Samstag wurde auf der Großbaustelle gearbeitet, gehört hat man davon aber beim großen Tag der offenen Tür nichts. Und doch war der Umbau wegen des fehlenden Gebäudes, in dem eigentlich die Gestalter ihre Werkräume haben, allgegenwärtig, weil alle viel enger zusammenrücken und sich die Informations- und Mitmachangebote der vielen Bildungsgänge und Kooperationspartner auf das Forum und den E-Trakt konzentrieren mussten.

Viele Mitmachaktionen und Beratungsmöglichkeiten

„Die große Vielfalt zeichnet unsere schule aus“, sagt Thilo Hilbert und meint mit geradezu unzähligen Angeboten für alle nur erdenklich qualifizierten jungen Menschen, die auf unterschiedlichste Abschlüsse und Anschlüsse zu anderen Bildungsangeboten zielen. Berufsausbildung, gerade auch das duale System mit allgemeinschulischen Inhalten und zielgerichteter Ausbildung, sei ein Erfolgsrezept, das für verhältnismäßig geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland verantwortlich sei. Das Berufskolleg an der Hansaallee, so der stellvertretende Schulleiter, sei ein Teil dieses Systems, und das umfangreiche Angebot beim Tag der offenen Tür, nicht nur mit vielen Kreativangeboten und tollen Aktionen, sondern auch mit Beratungsgesprächen und der Möglichkeit zur unmittelbaren Anmeldung vor Ort, zieht immer ein großes Publikum an. So auch am Samstag und trotz, oder gerade wegen des stetigen Wandels der Schule.