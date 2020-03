Steuerbetrug in Iserlohn: Ungereimtheiten beim Prozess

Im Steuerstrafverfahren gegen einen 39-jährigen Angeklagten aus Menden, der durch gefälschte Rechnungen rund 500.000 Euro Umsatzsteuer für sein Iserlohner Handelsunternehmen ergaunert hatte, gab es zum Auftakt des Prozesses ein Angebot der 1. großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts: Eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten bis zu zwei Jahren.

Zwei Voraussetzungen müsse der Angeklagte dafür erfüllen: eine „glaubhafte geständige Einlassung“ und energische Bemühungen, den angerichteten Steuerschaden wenigstens teilweise auszugleichen. 50.000 Euro liegen mittlerweile auf dem Tisch – und eine Immobilie, die gestern für eine lautstarke Sitzung sorgte. Für ihre Verwertung durch die Steuerbehörden müsste der Angeklagte auf ein zu seinen Gunsten eingetragenes Wohnrecht verzichten. Die Kammer geht offenbar davon aus, dass der 39-Jährige diese Eintragung im Grundbuch vornahm, „um das Gebäude der Finanzverwaltung zu entziehen“.

Richter wundern sich über Grundschuld von 100.000 Euro

Die Richter wundern sich darüber, dass am selben Tag neben dem Wohnrecht für den Angeklagten und seine Familie eine Grundschuld von 100.000 Euro eingetragen wurde. Auch diese steht einer Verwertung offenbar im Wege. Der Ursprung dieser weiteren Eintragung wurde gestern einigermaßen geklärt: Ein Freund des Angeklagten berichtete von einem Privatdarlehen, das er dem Mendener zur Fertigstellung des Hauses übergeben habe. Die angeblichen Umstände dieser Privatfinanzierung stießen auf Skepsis bei Richtern und Staatsanwalt: Der Zeuge wollte dem Angeklagten 100.000 Euro in bar übergeben haben.

„Es ist Fakt, dass bei den Banken das Geld nicht sicher ist“, begründete der Zeuge die vorherige Lagerung des Geldes in einem Versteck. Richter und Staatsanwalt wollten es genau wissen: „Wo war der sichere Ort?“ „Wie haben Sie dieses Darlehen ausgezahlt?“ Und woher stammte diese beträchtliche Geldsumme? „Das Geld habe ich gespart und dem Angeklagten geliehen“, versicherte der Zeuge noch einmal, nachdem er sich zunächst heftig gegen detaillierte Angaben über das Versteck gewehrt hatte. „Ich verstehe nicht, warum ich so angegangen werde.“

Prozess wegen Steuerbetrugs geht Ende März weiter

Die Skepsis gegenüber seiner Aussage wuchs noch durch seine Behauptung, dass das Geld in einem Briefumschlag aufbewahrt gewesen sei. Wenige 500er-Scheine seien dabeigewesen, vor allem aber 50er, 100er und 200er, erklärte er. Für 100.000 Euro braucht man allerdings schon von 200-Euro-Scheinen stattliche 500 Stück. Und die passen nicht in einen Briefumschlag. Der Prozess soll am 23. März mit den Plädoyers und dem Urteil zu Ende gehen.