Stichwahl: Wer wird neuer Bürgermeister in Iserlohn, Eva Kirchhoff (CDU) oder Michael Joithe („Die Iserlohner“)?

Liveticker Stichwahl in Iserlohn: Wer wird neuer Bürgermeister?

Iserlohn/Kreis. Die Stichwahl entscheidet am heutigen Sonntag, wer Bürgermeister wird: Eva Kirchhoff oder Michael Joithe. Der Märkische Kreis wählt den Landrat.

15.15 Uhr: In weniger als drei Stunden schließen die Wahllokale in Iserlohn und Hemer. Am Vormittag war

Die Wahlhelfer in den Wahllokalen, wie hier im Varnhagenhaus, warten auf die Abgabe der Stimmen zur Wahl des Bürgermeisters und des Landrats des Märkischen Kreises. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

der Andrang in den Wahllokalen - wie hier im Varnhagenhaus in der Iserlohner Innenstadt - überschaubar.

8.00 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet. Bis 18 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger aus Iserlohn und Hemer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Wahlsonntag in Iserlohn und Hemer: Die Bürgerinnen und Bürger in Iserlohn wählen heute in der Stichwahl zwischen Eva Kirchhoff (CDU) und Michael Joithe („Die Iserlohner“) den neuen Bürgermeister. Alle Iserlohner und Hemeraner sind darüber hinaus dazu aufgerufen, einen neuen Landrat für den Märkischen Kreis zu wählen: Thomas Schmidt (SPD) und Marco Voge (CDU) bewerben sich um den Posten.

Bei der Wahl am 13. September erhielt Eva Kirchhoff mit 39,75 Prozent die meisten Stimmen. Michael Joithe sicherte sich mit 15,79 Prozent den zweiten Platz. Elf Kandidaten waren zu der Wahl des Bürgermeisters in Iserlohn angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,16 Prozent. Das war deutlich höher als bei den vergangenen Kommunalwahlen.

Am Dienstag vor der Stichwahl lud der IKZ die beiden Iserlohner Bürgermeisterkandidaten zur Podiumsdiskussion. Eva Kirchhoff und Michael Joithe beantworteten dort Fragen der Leser.