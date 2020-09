Stichwahl: Iserlohner BM-Kandidaten beantworten Leserfragen

Iserlohn. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion sind einige Leserfragen offen geblieben. Eva Kirchhoff und Michael Joithe haben vier davon beantwortet.

Was tun gegen das Waldsterben? Wie sollen die zahlreiche Großprojekte eigentlich finanziert werden? Und was wird aus dem Karstadt-Gebäude?

Es sind zahlreiche Themen, die die Iserlohnerinnen und Iserlohner in den Tagen vor der Stichwahl am 27. September um den Posten des Bürgermeisters interessieren. Die IKZ-Podiumsdiskussion, die die Heimatzeitung gemeinsam mit der Volkshochschule und Veranstaltungstechnik Malkus veranstaltete, bot die Gelegenheit, einige dieser Fragen zu klären (wir berichteten).

Einige Themen, die die Redaktion während der Diskussion erreichten, blieben zeitbedingt jedoch auf der Strecke – Eva Kirchhoff (CDU) und Michael Joithe („Die Iserlohner“) haben vier häufig gestellte Fragen dennoch beantwortet. Hier ihre Antworten im Wortlaut:

Was ist geplant, um dem Waldsterben der Waldstadt Iserlohn entgegenzuwirken und die grüne Lunge zu erhalten?

Eva Kirchhoff (CDU): Unser Wald ist der beste CO2-Speicher. Deshalb müssen wir alles tun, um den Bestand an Bäumen im eigenen Gebiet zu erhöhen. Am Tag des Baumes (25. April) soll die Stadt nach unserem Vorschlag ein Zeichen setzen und mit Hilfe von Sponsoren Setzlinge verteilen, die besonders geeignet sind für unsere Region. Die Bundesregierung und die Landesregierung NRW haben zahlreiche Programme aufgelegt, um den Wald resistenter gegen den Klimawandel zu machen. Kleinere Waldbesitzer können die Förderverfahren oft nicht ohne Unterstützung bewältigen. Wir schlagen vor, die Forstverwaltung der Stadt so auszubauen, dass Rat suchende Waldbesitzer dort Unterstützung finden.

Michael Joithe („Die Iserlohner“): Der Iserlohner Stadtwald ist Aushängeschild und Identifikation der WALD-Stadt Iserlohn. Darüber hinaus tatsächlich die „grüne Lunge“ unserer Stadt. Der Waldbestand auf unserem Stadtgebiet ist laut aktueller Schätzungen zu rund 40% Prozent zerstört. Die Abholzung ist bereits im vollen Gange. Während viele Parteien sich noch in den Wald stellen und ein Foto der Besorgnis veröffentlichen, haben „Die Iserlohner“ und ich als Spitzenkandidat bereits gehandelt. Machen! Ist wie reden, nur besser! Iserlohner Bürger haben sich zu ihrer Waldstadt bekannt und mit dem Kauf unserer Baumzertifikate ermöglicht, dass wir die ersten 1.000 Bäume bereits im Februar pflanzen konnten. Die zweiten 1.000 Bäume sind ebenfalls bereits gekauft und werden, sobald es die Umstände zulassen, gepflanzt. Bezogen auf die zerstörten Flächen ist dies ein Tropfen auf dem heißen Stein – wir wollen aber ein Zeichen setzen und hoffen, dass sich weitere Verbände und Organisationen anschließen. Wenn ich Bürgermeister werde, stelle ich mir vor, einen „Masterplan Waldstadt“ gemeinsam mit allen Parteien zu erarbeiten, mit dem Ziel möglichst auch die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren. In jedem Fall ist es mein erklärtes Ziel, dass Iserlohn UNSERE WALDSTADT bleibt und wir perspektivisch jeden zerstörten Wald ersetzen.

Wie sehen Ihre Ziele für den Klimaschutz in Iserlohn aus? Welche Rolle spielt die Windkraft dabei?

Michael Joithe („Die Iserlohner“): Ein Masterplan Wald ist sicherlich ein erster Schritt. Aber noch lange nicht genug! Ich denke allerdings, sehr viele Entscheidungen müssen auf nationaler Ebene, wenn nicht sogar mindestens auf europäischer Ebene getroffen werden, da es sonst zu einer Flucht vor Regelungen kommen würde und wir uns am Ende mehr schaden als nutzen. Damit möchte ich die Kommunen aber keinesfalls aus der Pflicht nehmen, auch ihrerseits etwas zu leisten. Nur gilt halt auch hier, nicht dogmatisch, sondern mit Augenmaß und dort wo es auch objektiv einen Mehrwert erzeugt.

Als Land, welches über keine nennenswerten fossilen Rohstoffe verfügt, sollten wir ein großes eigenes Interesse daran haben, so weit wie möglich autark zu werden. Je weniger fossile Brennstoffe wir benötigen, umso weniger müssen wir importieren und umso weniger sind wir abhängig. Der Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien ist demnach schon völlig losgelöst vom Klimawandel in unserem Interesse. Genau mit diesem Argument können wir auch Klimawandel-Kritiker auf unsere Seite ziehen und motivieren, mit uns die richtigen Schritte zu machen. Ich wünsche mir, dass Photovoltaikanlagen (PVA) zum Standard für Dächer, Carports, Terrassen-Überdachungen, Groß-Parkplätze uvm. werden. In diesem Feld hat Iserlohn enormen Aufholbedarf. Wie kann es zum Beispiel sein, dass für viele Millionen Euro eine neue Schule gebaut wird und auf dem riesigen Gebäudekomplex wird keine PVA installiert? Ich möchte, dass der „Heimatversorger“ in Zusammenarbeit mit unseren Hochschulen einer flächendeckenden PVA-Versorgung auf dem Stadtgebiet Priorität einräumt.

Zusätzlich stelle ich mir vor, dass wir gerade auch in Niedrigzinszeiten versuchen, über Bürgergenossenschaften die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt direkt mit einzubinden. Die Fokussierung auf PVA anstelle von Windkraft resultiert aus meiner Überzeugung, dass wir praktikable und nicht theoretische Wege gehen müssen. Windkraft erzeugt enorme Widerstände, kann sich durch Prozesse um Jahre verzögern und da ist Photovoltaik sehr viel einfacher und damit schneller umzusetzen. Und Zeit ist ein Faktor!

Iserlohn kann und soll energieoptimierte Modellkommune werden, mit dem Ziel energieautark zu leben. Dazu gehört auch die Entwicklung und Nutzung innovativer Speichertechnologien wie Wasserstoff oder „Second-Use-Batteries“. Mehr Informationen zu dieser Zukunftsvision für unsere Stadt finden Sie unter http://energie.michael-joithe.de.

Ich stelle mich natürlich nicht komplett gegen Windkraft, lehne es aber ab, wenn auf Iserlohner Gebiet externe Unternehmen nur aus Profitgründen Windkraftanlagen errichten wollen.

Eva Kirchhoff (CDU): Ich setze auf einen sinnvollen Mix von erneuerbaren Energien in unserer Heimat. Die Bedürfnisse der Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ökologische und ökonomische Aspekte müssen wir in Einklang bringen. Die Windkraft kann an geeigneten Standorten ein Teil dieser Mischung sein. Größeres Potential sehe ich in unserer Region im Ausbau der Photovoltaik. Deswegen habe ich zusammen mit der CDU in den vergangenen Monaten verschiedene Prüfaufträge in diesem Bereich an die Iserlohner Verwaltung gegeben, z.B. Photovoltaik auf städtischen Gebäuden, Freiflächen oder Lärmschutzwänden entlang der A 46. Besonders sinnvoll sind Anlagen, wo die Energie direkt vor Ort gebraucht wird. Wärmepumpen, Powersharing, Geothermie , Wasserstoff und Wasserkraft ... vieles ist in der Entwicklung und wird als Mix erfolgreich sein. Weiterhin möchte ich z.B. nach dem Vorbild „Mendener Energienetzwerk“ ein solches in Iserlohn initiieren. Unternehmen, SIHK, Stadtwerke, Stadtverwaltung (ggf. weitere Akteure) erarbeiten den „Iserlohner Weg - hin zu Erneuerbaren Energien“ gemeinsam.

Es gibt in Iserlohn viele Bedürftige – Jung und Alt – dennoch werden viele gute Lebensmittel vernichtet. Was möchten Sie dagegen tun?

Eva Kirchhoff (CDU): Wir können zum Beispiel an der bundesweiten Initiative „Zu gut für die Tonne“ teilnehmen. Mehr Wertschätzung, weniger Verschwendung: Im Rahmen der Initiative Zu gut für die Tonne! setzt sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) dafür ein, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Verantwortliche entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren und die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu reduzieren.

Am 29. September 20020 findet der 1. International Day of Awareness of Food Loss and Waste statt. Auf einer virtuellen Messe des European Food Banks Federation stellt Tafel Deutschland ihre innovativen Ansätze der ganzen Welt vor, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. (https://29september.eurofoodbank.org/)

Der Märkische Kreis und die Umweltberatung der Verbraucherzentrale fahren Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung. Die Tafeln in Iserlohn sind vorbildlich im Einsatz. Auch und besonders alle lokalen Akteure werde ich unterstützen.

Michael Joithe („Die Iserlohner“): Gerade die Versorgung der Bedürftigen in unserer Stadt liegt mir sehr am Herzen. Ich habe gleich zu Beginn der Corona-Krise das überparteiliche Projekt „Iserlohn hilft“ unterstützt, indem ich einen Mitarbeiter meines Unternehmens abgestellt und einen Transporter zur Verfügung gestellt habe, damit die Arbeit der Tafel weitergeführt werden konnte. Noch heute steht dem Verein „Bürger helfen Bürgern“ am Wochenende unser Transporter (der Mitarbeiter macht das nun in seiner Freizeit weiter) zur Verfügung, um Lebensmittel zu transportieren.

Ich habe von klein auf gelernt, dass man Lebensmittel nicht wegwerfen sollte. Daher halte ich jede Vernichtung von verzehrbaren Lebensmitteln für einen großen Fehler. Hier sollte es gesetzliche Vorgaben geben, die genau das verbieten. Frankreich hat solche Gesetze bereits erlassen. Ob und was hier allerdings auf kommunaler Ebene möglich ist, muss ich zunächst prüfen.

Was wird aus dem Krankenhaus Letmathe?

Michael Joithe („Die Iserlohner“): Ich befürchte, wir werden dort in absehbarer Zeit kein neues Krankenhaus der Vollversorgung mehr haben, da auf Kreisebene andere Interessen und Ziele umgesetzt werden und auch vom Land NRW die Signale eher in die andere Richtung stehen. Ich halte es aber zur Versorgung unserer Bevölkerung, insbesondere natürlich der Letmather, für unbedingt nötig, dort einen Notarzt inkl. Rettungswagen mit kleiner Notfallversorgung vor Ort vorzuhalten. Dies könnte im Rahmen eines MVZ, also eines Medizinischen Versorgungszentrums, eingebettet sein. Hier könnte auch die Dialysestation und die hervorragende palliative Arbeit erneut eingebunden werden. Wir sollten daher unsere Kraft darauf ausrichten, dass wir dort ein MVZ errichten können. Dafür benötigt ein Bürgermeister aber eine breite Mehrheit im Rat und in diesem Fall auch die Zustimmung der Eigentümer des Grundstücks (Kirche).

Eva Kirchhoff (CDU): Leider gibt es aktuell noch keine konkreten Pläne zum Marienhospital. Das Grundstück ist ja zurückgefallen an die Katholische Kirchengemeinde. Aus unserer Sicht steht hier der Märkische Kreis in der Verantwortung, für eine Nachnutzung zu sorgen. Die CDU wird dazu erneut die Initiative ergreifen. Wichtig wäre dort eine Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

Aus der Leserschaft gab es noch eine Zusatzfrage, die speziell an Eva Kirchhoff gerichtet war:

Sie haben viele Pläne, unter anderem die Bücherei am Bahnhof. Wie wollen Sie diese Projekte finanzieren? Können Sie in Sachen Wissenscampus Pläne in Zahlen fassen und was ist vereinfach ausgedrückt der Mehrwert für Iserlohn?

Eva Kirchhoff (CDU): Das Projekt „Digitaler Wissenscampus“ steht noch am Anfang. Konkrete Pläne und Kosten dazu gibt es noch nicht. Es geht darum, aktuelle und künftige Herausforderungen insbesondere im Zuge der digitalen Transformation zu bewältigen und die Zukunftsfähigkeit Iserlohns zu stärken. Neue Technologien werden mit modernen Konzepten der nachhaltigen Stadtentwicklung verknüpft und schaffen so einen Mehrwert. Im Planungsgebiet am Bahnhof sollen u.a. Angebote für Bildung, Kultur, Soziales, neue Arbeitswelten und neue Wohnwelten entwickelt werden. Der nächste Schritt ist die Konzeptionierung des Digitalen Wissenscampus in einem „Stadtlabor“. Zusammen mit Bürgern und Projektpartnern werden dort Ideen vorgestellt, diskutiert, abgewogen und weiterentwickelt. Entstehen sollen multifunktionale Orte des Lebens, Arbeitens, Lernens und Zueinanderfindens – gut erreichbar für Menschen der Stadt und der Region.