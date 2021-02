Stolz auf eine „Riesenleistung“ der Iserlohner Feuerwehr

Iserlohn. Dank großer Disziplin hat es in den Reihen der Feuerwehr bisher erst ganz wenige Corona-Infektionen und dann außerhalb des Dienstes gegeben.

Das sei am Wochenende schon ein zweischneidiges Schwert gewesen: „Wir wollen bei der Gefahrenabwehr im Einsatzfall in der gesamten Stadt handlungsfähig sein, aber gleichzeitig müssen wir verhindern, damit Super-Spreader-Events zu schaffen, indem wir jeweils sechs Menschen stundenlang zusammen in ein Gerätehaus setzen“, macht Christopher Rosenbaum, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, deutlich.

Anders als an den drei „Sturm-Sonntagen“ im Februar 2020, als alle elf Gerätehäuser besetzt wurden, um stets mit Hilfe schnell vor Ort zu sein, hielten sich wie berichtet diesmal nur an vier Stellen freiwillige Feuerwehrleute bereit – und hatten anders als bei „Sabine“, die vor einem Jahr für mehr als 100 Einsätze gesorgt hatte, deutlich weniger zu tun. „Aber wir sind lieber immer gut vorbereitet bei solchen Einsatzlagen“, unterstreicht Feuerwehr-Chef Jörg Döring.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter hofft Döring auch, dass es weiterhin so gut wie bisher gelingt, die Iserlohner Feuerwehr „corona-frei“ zu halten. Dass es bisher bis auf „ganz, ganz wenige Einzelfälle“, die sich zudem nicht im Dienst infiziert hätten, nur am Ende unbestätigte Verdachtsfälle gegeben habe, sei schon eine „Riesenleistung“ aller, hebt Rosenbaum mit Stolz hervor. „Mit großer Disziplin“ hätten sich die insgesamt 150 Mitarbeiter an die inzwischen 14 Mal den aktuellen Erkenntnissen und Regeln angepasste Dienstanweisung zum Umgang miteinander gehalten. Was vor allem die 105 Kräfte im Einsatzdienst vor besondere Herausforderungen stellte, nicht nur aufgrund der Maske, die ja ständig, also beispielsweise bei den Fahrten und auch bei großer körperlicher Belastung, getragen werden muss.

Dass von den Einsatzkräften „an vorderster Front“ im Rettungsdienst inzwischen schon die ersten durch Rest-Einheiten, die bei den Terminen in Seniorenheimen trotz guter Planung übrig geblieben sind, geimpft werden konnten, nehme denen dann auch ein wenig den Druck. „Sonst mussten sie ja auch immer auf jedes Krankheitsanzeichen bei sich selbst achten“, sagt Christopher Rosenbaum.

Als Rettungssanitäter auch in seiner Freizeit im Einsatz

Auch Jörg Döring verfügt bereits über den Impfschutz. Der Hagener wurde Ende Dezember, als bei einem dortigen Termin Dosen übrig blieben, zusammen mit zwei seiner Kameraden aus der Löschgruppe Hagen-Dahl geimpft. Das hatte rein gar nichts mit seiner Arbeit und seiner Leitungsposition bei der Iserlohner Wehr zu tun, sondern ist ausschließlich seinem ehrenamtlichen Engagement geschuldet. Seit 1994 ist der 40-Jährige Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, seit 2011 ist er staatlich geprüfter Rettungssanitäter, und in dieser Funktion ist Döring seit sechs Jahren bei der Löschgruppe in Dahl im Schnitt einmal pro Woche als sogenannter First Responder im Einsatz – wohlgemerkt in seiner Freizeit neben seiner offiziellen 41-Stunden-Woche in Iserlohn, die so natürlich nur in seinem Arbeitsvertrag steht, also mit ordentlich Spiel nach oben. „Wir helfen immer dann aus, wenn der in Dahl stationierte Rettungswagen woanders im Stadtgebiet unterwegs ist“, erklärt Döring. Dieses „Helfer vor Ort“-System praktiziert auch die Löschgruppe Letmathe seit der Schließung des Marienhospitals.

Dass man diesen ehrenamtlichen Kräften und den weiteren insgesamt 500 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Jahr nicht in gebührender Art und Weise Dank für ihr Engagement sagen könne, bedauern die Verantwortlichen zusammen mit den Leitern der 14 Löschgruppen. Bereits im Dezember waren alle Jahresdienstbesprechungen abgesagt worden. Die Aus- und Fortbildungen hätten ja auch lange nicht in dem Maße wie sonst üblich stattfinden können, auch wenn virtuell zumindest einiges möglich gewesen wäre wie Dienstbesprechungen. Und beispielsweise konnte der Unterricht beim eineinhalbjährigen Grundlehrgang, den die Iserlohner für die Berufsfeuerwehren und hauptamtlichen Wachen im Märkischen Kreis durchführen, auch unter Corona-Regeln mit reichlich Abstand unter den 24 Teilnehmern stattfinden, zumindest bis zum Lockdown.

Festlicher Rahmen das nächste Mal gerne 2024 und 2028

Sobald es die Situation in diesem Jahr zulässt, sollen die Beförderungen sowie die Ehrungen verdienter Mitglieder aber in angemessenem Rahmen nachgeholt werden. Über die Anregung der CDU-Ratsfraktion, die große Jahresdienstbesprechung so wie im Januar 2020 in der Schauburg regelmäßig in einem solch festlichen Rahmen stattfinden zu lassen, wurde indes bei der Videokonferenz des Feuerwehrausschusses am vergangenen Donnerstag beraten. „Wir möchten das gerne in einem dreijährigen Turnus machen“, sagt Döring mit Blick auf Kosten und Nutzen und den Umstand, dass dieses eben eine besondere Wertschätzung sein soll. Bei den nächsten beiden Malen wird es allerdings wahrscheinlich sogar ein vierjähriger Turnus, da man es mit dem 50-jährigen Bestehen der Berufsfeuerwehr (2024) und dem 150-jährigen Bestehen der gesamten Iserlohner Wehr (2028) verbinden möchte.