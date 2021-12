Foto: Michael May

Brauchtum Strahlende Kinderaugen bei Nikolausbesuch in Iserlohn

Iserlohn. Süße Überraschungen hatte die Werbegemeinschaft für die Jüngsten vorbereitet.

Beim gestrigen Besuch vom Nikolaus konnten sich einige der kleinen Besucher am Alten Rathausplatz kaum vor Begeisterung halten. Tatsächlich war dort der Nikolaus höchstpersönlich vorbeigekommen, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Dick eingepackt in seinem roten Mantel und dem markanten weißen Bart ließ er sich von Kinderscharen bewundern. Natürlich hatte er vom Nordpol auch einige Präsente für seine kleinsten Fans mitgebracht, nämlich stolze 500 Schoko-Nikoläuse. Die rund 30 Kinder, die sich ihre süße Überraschung abholen wollten, wirkten anfangs noch schüchtern und eher zurückhaltend, was jedoch durch auflockernde Sprüche vom Nikolaus schnell geändert werden konnte. Gesponsert wurden die schokoladigen Überraschungen von der Werbegemeinschaft Iserlohn, während das Stadtmarketing den Nikolaus sowie die passende Bühne zur Verfügung stellte, Stuhl und Sack gab es vom Parktheater.

