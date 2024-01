2018 hatte noch ein „Tag der Straßenmusik“ in Iserlohn stattgefunden, im letzten Jahr gab es Ärger um angeblich zu strenge Regeln.

Innenstadt Straßenmusik in Iserlohn: Linke drängt auf Neuregelung

Iserlohn Nach der Debatte um Straßenmusik im Vorjahr wollte die Iserlohner Stadtverwaltung neue Regeln erarbeiten. Die Linke erhöht nun den Druck.

Wie geht es weiter mit der Straßenmusik in Iserlohn? Nachdem das Duo „Safe by Sound“ im vergangenen Jahr mehrfach gegen das Verbot von Verstärkern protestiert hatte (wir berichteten), kündigte die Stadtverwaltung an, für den kommenden Sommer neue Regeln für Straßenmusik aufzustellen. Damit das rechtzeitig klappt, beantragt die Linken-Ratsfraktion nun, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen des Stadtmarketing-Beirats sowie des Haupt- und Personalausschusses zu setzen.

Schon im vergangenen Jahr machte sich die Linke mit einem Antrag für „Straßenmusik als Teil urbaner Kultur“ stark. Demnach solle Straßenmusik in Iserlohn künftig genehmigungsfrei und technische Geräte zumindest nicht mehr grundsätzlich verboten sein. Dieser Antrag und weitere Anregungen sollten in der versprochenen Neuregelung „Berücksichtigung finden und bei Abweichungen sollten Begründungen durch die Verwaltung vorgelegt werden“, ruft die Linke nun in Erinnerung.

„Um den Zeitplan einhalten und das Ortsrecht noch entsprechend anpassen zu können“, so die Linke, solle die Verwaltung eine beschlussreife Vorlage erarbeiten, bis der Stadtmarketing-Beirat am Dienstag, 6. Februar, das nächste Mal zusammentritt.

