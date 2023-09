Straßensperrung in Iserlohn: Leitungsarbeiten der Stadtwerke

Iserlohn. Die Stadtwerke in Iserlohn führen Leitungsarbeiten am Fernwärmenetz durch. Dafür muss in Gerlingsen eine Straße für vier Wochen gesperrt werden.

Die StadtwerkeIserlohn führen seit Mittwoch, den 13. September, Leitungsarbeiten am Fernwärmenetz in Gerlingsen durch. Zu diesem Zweck wird die Straße Am Schürenbusch im Kreuzungsbereich zur Dortmunder Straße für eine Dauer von circa vier Wochen gesperrt. In diesem Zeitraum ist das Einbiegen in und das Ausbiegen aus der Straße Am Schürenbusch nicht möglich. Die erforderlichen Umleitungen sind ausgeschildert. Die Stadtwerke Iserlohn bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und bemüht sich um eine zügige Fertigstellung.

