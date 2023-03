Foto: Michael May / IKZ

Verdi Streik bei der MVG: Am Montag fallen wieder Busse aus

Iserlohn/Hemer. Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf: Auch Beschäftigte der MVG legen ihre Arbeit nieder, so dass einige Linien nicht bedient werden können.

Zur dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erhöht Verdi jetzt nochmals den Druck auf die Arbeitgeber. Am bundesweiten Streiktag für den Verkehrsbereich am Montag, 27. März, sind auch die Beschäftigten der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilt die Gewerkschaft mit. Damit kann es am Montag auf einzelnen Linien der MVG zu Ausfällen können.

„Durch den zeitgleichen Streikaufruf der EVG sind zusätzlich im gesamten Bundesgebiet starke Verzögerungen bis hin zum Erliegen des Bahnverkehrs zu erwarten“, teilt Verdi mit. „Unser Ziel ist es eine Lösung in der dritten Verhandlungsrunde zu erreichen“, so Bettina Schwerdt, stellvertretende Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Südwestfalen. „Das vorliegende Angebot der öffentlichen Arbeitgeber lässt leider keine andere Antwort zu, denn es ist respektlos und schürt damit den Tarifkonflikt. Der Unmut der Beschäftigten ist enorm und die Streikbereitschaft ebenfalls.“

