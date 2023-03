Streik Streik im Gesundheitswesen: Die Pläne in Iserlohn und Hemer

Iserlohn/Hemer. Die Gewerkschaft ver.di ruft zu Streiks im Gesundheitswesen auf. Das sind die Folgen für Krankenhäuser und Rettungsdienste in Iserlohn und Hemer.

Die Gewerkschaft ver.di plant für Dienstag, 14. März, und Mittwoch, 15. März, Warnstreiks im Gesundheitswesen. Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Krankenhäusern, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen sowie im Rettungsdienst sollen bundesweit die Arbeit niederlegen. In Iserlohn und Hemer sind die Streikmöglichkeiten begrenzt.

Lesen Sie auch: Iserlohn: Externe Busunternehmen fangen MVG-Streik auf

Die Krankenhäuser im Stadtgebiet befinden sich in kirchlicher Hand und sind somit nicht vom Streik betroffen. Lediglich die Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer ist an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) angeschlossen. Ob dort gestreikt wird, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar.

Lesen Sie auch: Verdi-Frauen streiken und streiten in Iserlohn im Schnee

Eine klare Antwort konnten hingegen die Rettungsdienste in Iserlohn und Hemer geben. Dort wird nicht gestreikt.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Streiks im öffentlichen Dienst gegeben. Zuletzt waren der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und sowie der Sozial- und Erziehungsdienst betroffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn