Körperverletzung Streit in Iserlohn: 38-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Iserlohn Am Iserlohner Stadtbahnhof wurde ein Mann in einem Streit mit Pfefferspray besprüht. Gegenüber den Rettungskräften rastete er anschließend aus.

Am Stadtbahnhof in Iserlohn wurde ein 38-jähriger Mann am Dienstag, 14. November, gegen 21 Uhr mit Pfefferspray besprüht. Zeugen beobachteten den Streit zweier Männer und riefen die Polizei. Bevor die eintraf, flüchtete einer der Männer. Der mit dem Pfefferspray besprühte Mann wollte keine Angaben zu dem Streit machen.

Als er im Rettungswagen behandelt wurde, beschimpfte er die Mitarbeiter des Rettungsdienstes, spuckte in das Fahrzeug und stieg aus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt und wegen Beleidigung gegen den 38-jährigen Iserlohner. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

