Streit in Iserlohner Bus: Heckscheibe beschädigt

Iserlohn Laut Polizeiangaben kam es in einem Bus in Iserlohn zu einem Streit zwischen Fahrgast und Fahrer. Ersterer soll den Bus beschädigt haben.

Ein Linienbus hielt am Montagabend, 22. Januar, um 18:10 Uhr an einer Bushaltestelle in der Düsingstraße in Iserlohn. Eine männliche Person stieg laut Polizeiangaben in den Bus und geriet mit dem Busfahrer in Streit. Daraufhin verließ die Person den Bus wieder und ging zum Heck des Fahrzeugs. Kurz darauf vernahm der Busfahrer einen Knall und stellte fest, dass die Heckscheibe augenscheinlich beschädigt wurde.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

circa 30 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

normale Statur

dunkelblonde Haare

Schnurr- und Kinnbart

beige Wintermütze

Winterjacke

schwarze Umhängetasche

Hinweise zur Identität bitte unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn.

