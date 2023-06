Stühle, Poolleiter und Geldbörse in Iserlohn gestohlen

Iserlohn. Zu mehreren Diebstählen ist es in Iserlohn gekommen. Eine Frau, dessen Geldbörse gestohlen worden ist, erstattete Anzeige bei der Polizei.

Zwei Metallstühle und eine Poolleiter sind nach Polizeiangaben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen von einem Privatgrundstück an der Schirrnbergstraße in Iserlohn gestohlen worden.

Eine 83-jährige Frau wurde am Samstag gegen 17 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße bestohlen. An der Kasse suchte sie laut Polizei vergeblich nach ihrer Geldbörse. Sie ließ ihren Einkauf zurück und ging zunächst zur Bank. Am Montag holte sie ihren Einkauf und die Anzeige bei der Polizei nach.

