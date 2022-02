Sturm: Das müssen Eltern zum Schulausfall in Iserlohn wissen

Iserlohn. Die Iserlohner Schulen bleiben, wie in ganz NRW, am Donnerstag wegen des Unwetters geschlossen. Das müssen Eltern jetzt wissen.

Die angekündigten Unwetter sorgen für Unruhe in NRW – und auch in Iserlohn. Die Nachricht, dass am Donnerstag alle Schulen geschlossen bleiben, hat sich fast wie ein Lauffeuer verbreitet. Auch in Iserlohn fällt der Unterricht aus – sehr zur Sorge der betroffenen Eltern.

Wie Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises, mitteilte, rechne der Kreis nicht damit, dass überhaupt Schüler und Schülerinnen an den Schulen eintreffen würden. Auch die Sonderbusse, die von der MVG eingesetzt werden, um beispielsweise die Schülerschaft der Carl-Sonnenschein-Schule zu transportieren, würden aufgrund der Unwetter ausfallen, sagt er. Die Eltern der betroffenen Schüler und Schülerinnen seien im Vorfeld bereits über den Unterrichtsausfall informiert worden.

Schulen in Iserlohn auf Notfall vorbereitet

Auch für den Notfall seien die Schulen gewappnet: Auch wenn es keine reguläre Notbetreuung gebe, so seien doch in den Einrichtungen Betreuungs- und Lehrkräfte vor Ort. Auch für andere Iserlohner Schulen gelte dieses Konzept, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Denn laut dem Schulministerium hätten Lehrkräfte ihren Dienst anzutreten, soweit es die Witterungsverhältnisse zuließen.

Auch an Eltern, deren Kinder in Kindertageseinrichtungen oder der Kindertagespflege betreut werden, appelliert der zuständige Beigeordnete Martin Stolte, die Kinder möglichst nicht in die Kita zu bringen und sie zu Hause zu betreuen. Auch Sportplätze bleiben am 17. Februar geschlossen, etwaige Trainings- oder Spieltermine finden daher nicht statt. Die Stadt appelliert an alle: „Wer nicht unbedingt vor die Tür muss, sollte es sich zu Hause gemütlich machen.“

MVG rechnet mit Störungen im Betriebsablauf

Die MVG weist unterdessen darauf hin, dass sie aufgrund der kurzfristigen Schulabsage keine umfassenden Fahrplanänderungen im Schulverkehr vorbereiten und umsetzen könne. Daher gelte der reguläre Fahrplan, unter Vorbehalt der Beeinträchtigungen aufgrund der angekündigten Wetterlage. Je nachdem in welchem Umfang das Unwetter den Märkischen Kreis erreichen werde, könne es im Laufe des Tages zu Einschränkungen im Linienverkehr und auch im sonstigen Straßenverkehr kommen.

Die Leitstelle der MVG werde den Linienverkehr aufgrund der jeweiligen Situation regeln. Fahrgäste der MVG werden gebeten, sich über den aktuellen Stand der möglichen Betriebsbeeinträchtigungen hier zu informieren.

