Wetter Sturm in Iserlohn: Am Mittag ist die Aufregung vorbei

Iserlohn. Die Einsatzkräfte haben am Donnerstagvormittag viel zu tun, die Schäden halten sich jedoch in Grenzen.

Gegen Mittag scheint der Spuk vorbei zu sein, zwischendurch bricht der Himmel auf und lässt die Sonne hervorblitzen, bevor wieder Regen folgt. Die beiden Sturmtiefs Ignatz und Hendrik haben dem Westen und der Mitte Deutschlands einen ordentlichen Sturm samt Niederschlägen bereitet. Die Ruhe nach dem Sturm bietet die Gelegenheit zum Aufräumen. In Iserlohn hält sich die Schadensbilanz in Grenzen, auch wenn das Wetter den Kräften von Feuerwehr, Polizei und Stadtbetrieb ordentlich Arbeit beschert hatte.

Die Aufregung beginnt schon in den frühen Morgenstunden. Auf der Dortmunder Straße kommt es gegen 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall aufgrund umgefallener Bäume. Die Straße muss für die Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Der Toyota eines betroffenen Fahrers, berichtet die Polizei, wird abgeschleppt. An der Oeger Straße in Letmathe stürzt um kurz vor 6 Uhr ein Baum auf mehrere auf Privatgrund geparkte Fahrzeuge. Schon zu dem Zeitpunkt müssen an verschiedenen Stellen Äste beseitigt werden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders wachsam zu sein und vorsichtig zu fahren.

Bei der Feuerwehr gilt am Morgen: Freiwillige vor

Am Ende landete diese Terrassenüberdachung am Schedaer Weg auf dem „Rücken“, sie wurde von der Feuerwehr gesichert. Foto: Stefan Drees / IKZ

Ab 8.20 Uhr, so berichtet es die Iserlohner Feuerwehr, häufen sich dann die Anrufe auf der Leitstelle. Gemeldet werden zahlreiche umgestürzte Bäume, etwa im Einmündungsbereich der Baarstraße zur Immermannstraße, am Gerlingser Weg, an der Einsteinstraße und im Lägertal. An zwei Stellen sollen Bäume auf die Trasse der Deutschen Bahn gefallen sein. Die Einsätze werden vornehmlich von der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet, die Gerätehäuser seien vorsichtshalber besetzt worden, berichtet Marvin Asbeck, der Pressesprecher der Iserlohner Feuerwehr.

Welche Wucht einzelne Sturmböen entwickelten, zeigte sich gegen 9 Uhr bei einem Zwischenfall am Schedaer Weg in Sümmern. Dort war eine Terrassenüberdachung samt der tragenden massiven Metall-Konstruktion durch die Luft gewirbelt worden. Die Feuerwehr sicherte das Dach, dazu mussten die Einsatzkräfte auch mit einer Leiter auf die Garage des Nachbarhauses steigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Feuerwehr übergab schließlich die Einsatzstelle an den Hauseigentümer. Beteiligt waren auch Kräfte der Löschgruppe Sümmern der Freiwilligen Feuerwehr.

Polizei meldet mehr als 100 Einsätze im Kreisgebiet

Die Kreispolizeibehörde in Iserlohn berichtete am Vormittag auf Twitter, dass die Immermannstraße und die Hans-Böckler-Straße gesperrt seien. Im Bereich der Firma „Pit-Stop“ läge ein Baum auf der Fahrbahn. Allerdings stellte sich heraus, dass die Bäume nicht auf der Hauptverkehrsstraße lagen, sondern auf dem dort abzweigenden Gerlingser Weg. Die Löschgruppe Leckingsen der Freiwilligen Feuerwehr räumt die Äste weg und macht die Fahrbahn wieder frei. „Die Bäume fallen wie die Fliegen“, sagt ein Polizeisprecher am Vormittag. Kurz nach 10.30 Uhr meldete die Polizei-Pressestelle, man habe im Kreis die Marke von 100 Einsätzen geknackt. Schon vorher hieß es, die Leitstelle „rotiere“. „Ein, zwei Stunden war es sehr hektisch auf der Leitstelle“, berichtet Polizeisprecher Marcel Dilling am Nachmittag, als sich die Situation entspannt. Da sind es kreisweit 116 Einsätze für die Polizisten. Neben umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen sind auch Baustelleneinrichtungen der Auslöser, umgestürzte Zäune meist, die im Weg liegen.

Gegen Mittag kehrt die Normalität zurück

Kreisweit, so Marcel Dilling, habe es in Zusammenhang mit dem Sturm sieben Verkehrsunfälle gegeben mit einem geschätzten Sachschaden von 15.000 Euro. Neben dem Unfall an der Dortmunder Straße fuhr auch in Meinerzhagen ein Auto gegen einen umgefallenen Baum, in Herscheid fiel eine Baustellenampel auf ein Pkw-Dach. Teilweise müssen Straßen gesperrt werden. Einen Schwerpunkt an Schäden und Beeinträchtigungen sieht Dilling anhand seiner Daten nicht. „Jeder hatte was davon“, sagt er, nachdem sich die Lage entspannt hat.

Auch die Feuerwehr reagiert gegen Mittag auf den nachlassenden Sturm. „Wir haben für 13 Uhr die Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr beendet“, berichtet deren Sprecher Marvin Asbeck. 30 Einsätze von 4 Uhr bis zum Mittag hatte die Leitstelle verzeichnet, wo zwischen 9.30 und 11 Uhr besonders viele Anrufe eingingen. Abgearbeitet, sprich beseitigt, wurden die Äste und Bäume von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, während sich die Berufsfeuerwehrleute für mögliche Gefahreneinsätze bereithielten. Die blieben zum Glück aus, nur einmal musste ein Löschzug ausrücken, weil ein Heimrauchmelder reagiert hatte. Nicht akut gefährdende Gefahrenstellen seien an den Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) abgegeben worden. Die Kollegen hätten die Feuerwehr „super unterstützt“, betont Asbeck.

Auf den Schienen räumt die Bahn später auf

Das Astwerk auf den Bahnschienen zwischen Iserlohn und Letmathe wurde übrigens an die Bahn weitergemeldet, die die Aufräumarbeiten – auch wegen der Gefahr durch die Oberleitungen – in eigener Regie organisieren soll. Denn nach den unwetterbedingten Schäden vom Juli ist die Strecke nach Hagen ohnehin noch gesperrt, das Aufräumen dort also nicht eilbedürftig.

Der SIH zählte im Verlauf des Tages rund 15 sturmbedingte Einsätze in Iserlohn und Hemer. An der Immermannstraße in Iserlohn waren 20 Fichten umgestürzt und blockierten die Straße. Bereits im Laufe des Tages wurden diese entfernt, und die Straße wurde wieder freigegeben. Aufgrund einer Sperrung noch nicht wieder begehbar ist der Wanderweg in Hennen vom Letteweg in Richtung Osterfeldweg. Dort droht eine bereits schiefstehende große Weide umzustürzen. An der Straße Lichte Kammer war eine Eiche gebrochen, die von SIH-Mitarbeitern gefällt und abtransportiert wurde.

