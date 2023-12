Sturm in Iserlohn: Das ändert sich auf dem Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt am Alten Rathausplatz in Iserlohn ändert sich nicht viel.

Iserlohn Viele Städte in NRW haben wegen angekündigter Stürme den Weihnachtsmarkt abgesagt. Wie die Lage in Iserlohn ist für das Wochenende.

Wegen angekündigter Stürme in NRW haben einige Städte ihre Weihnachtsmärkte für das Wochenende rund um Heiligabend abgesagt. In Iserlohn ist davon noch keine Rede.

Grundsätzlich bleibe der Weihnachtsmarkt trotz der Sturmwarnungen geöffnet, bestätigte Kathrin Denniger, Pressesprecherin der Stadt Iserlohn. Lediglich die Band „Funcascade“ wird am Donnerstagabend auf der Bühne am Alten Rathausplatz nicht wie geplant auftreten können. „Seid also vorsichtig und fliegt nicht weg“, macht die Stadt in einer Mitteilung auf die angekündigte Wetterlage aufmerksam.

