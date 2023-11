Sturm in Iserlohn und Hemer: Feuerwehr im Dauereinsatz

Durch den Sturm ist das Gerüst an der Ebbergkirche in Hemer umgestürzt.

Iserlohn/Hemer. Durch den Sturm kam es am Morgen in Iserlohn und Hemer vielerorts zu Verkehrsbehinderungen. Bäume und auch ein Baugerüst sind umgestürzt.

Die Folgen des ersten richtigen Herbststurmes haben Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Zehn Einsätze sind in Iserlohn zusammengekommen, in Hemer mussten die Einsatzkräfte zweimal ausrücken.

Hemer: Straßenbeleuchtung im Stephanopeler Tal fällt aus

Gesperrt war zwischenzeitlich die K 32 im Stephanopeler Tal, weil bei Heppingsen ein Baum auf eine Oberleitung gesperrt ist. Durch die Beschädigungen an der Leitung fällt die Straßenbeleuchtung ab der Stephanopeler Straße bis nach Heppingsen großräumig aus, wie die Stadt am Nachmittag mitteilte. Der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer ist damit befasst, eine provisorische Leitung herzurichten. Da die Leitungsstrecke verhältnismäßig lang ist, wird die Beleuchtung bis zum Wochenende nicht komplett instandgesetzt werden können. Die Stadt Hemer und der SIH bitten um Verständnis.

+++ Mehr aus Hemer: Mann durch Messerstich lebensgefährlich verletzt +++

An der Ebbergkirche sind Teile des zehn Meter hohen Baugerüsts an der Nordseite umgestürzt. Offenbar löste sich die Verankerung am Giebel, woraufhin das Gerüst abknickte. Umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt. Der Gehweg an der Kirche bleibt aber vorerst gesperrt.

Einen Einsatz gab es zudem auf Höhe der Edelburg.

Iserlohn: Umgestürzte Bäume auch auf der Autobahn

In Iserlohn musste sich die Feuerwehr unter anderem in Gerlingsen, Sümmern, Letmathe und Grürmannsheide um hinabgestürzte Äste und Bäume kümmern. Zwei Einsätze meldet die Feuerwehr auch von der Autobahn. Zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Zentrum und Seilersee soll ein Baum auf den Standstreifen und die rechte Fahrbahn gestürzt sein. Auch zwischen Oestrich und Zentrum ragte ein abgebrochener Ast auf die Straße.

Auch auf der A 46, hier zwischen Oestrich und Iserlohn-Zentrum ragten umgestürzte Bäume bis auf die Fahrbahn. Foto: Tobias Schelp/Feuerwehr Iserlohn

„Es ist kreisweit stürmisch und unsere Kolleginnen und Kollegen haben auf den Straßen viel zu tun“, resümierte Polizeisprecher Marcel Dilling am Morgen. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Die Polizei appellierte an alle Autofahrer, am Morgen vorsichtig zu fahren und auf herumfliegende Gegenstände zu achten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn