Sturm sorgt für erste Vorfälle in Iserlohn

Märkischer Kreis/Iserlohn. Nach einem Unfall war die Dortmunder Straße kurzzeitig gesperrt.

Seit 3.30 Uhr kommt es vermehrt zu Einsätzen aufgrund des aktuellen Sturmgeschehens im Märkischen Kreis. Dies meldet die Polizei. In fast allen Fällen waren umgestürzte Bäume Auslöser von Gefahrstellen, die durch Feuerwehr und Polizei zur Stunde abgearbeitet werden. Die Polizei musste bislang knapp 30 Mal ausrücken.

In Iserlohn (Dortmunder Straße) kam es gegen 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall aufgrund umgefallener Bäume. Die Dortmunder Straße musste für die Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Der Toyota eines betroffenen Fahrers wurde abgeschleppt. An der Oeger Straße in Letmathe stürzte um kurz vor 6 Uhr ein Baum auf mehrere auf Privatgrund geparkte Fahrzeuge. An verschiedenen Stellen mussten Äste beseitigt werden.

Bislang sind kreisweit keine Verletzten zu beklagen, schreibt die Polizei am Morgen gegen kurz vor 7 Uhr. Der Sturm und das damit einhergehende Einsatzgeschehen betreffen den gesamten Märkischen Kreis. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer heute besonders wachsam zu sein und vorsichtig zu fahren.

Die Feuerwehr in Iserlohn berichtet ebenso wie die in Hemer bisher von keinen größeren oder dramatischen Einsätzen. Allerdings gelte eine Sturmwarnung bis einschließlich des Spätdienstes, sagt ein Sprecher aus Hemer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn