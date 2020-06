Sümmeraner mit VW T2 werden unfreiwillig zu Verdächtigen

Eigentlich hatten Robert Meyer und Michael Mika mit dem orangefarbenen VW T2 nur einen Kühlschrank abgeholt. Unfreiwillig wurden die beiden 38-Jährigen in einer Polizeimeldung aber zu Verdächtigen im Falle eines Diebstahls. In der am Donnerstag veröffentlichten Polizeimeldung hieß es, dass ein Fahrrad-Hundeanhänger und eine Trix-Hunderampe unbeobachtet im Garten eines Hauses gestanden hätten, ein orangefarbener T2-Bus mit H-Kennzeichen vor dem Garten stoppte, zwei Männer ausstiegen, Anhänger und Rampe auf die Ladefläche warfen und mit lauter Musik weiterfuhren.

Nun ist der 45 Jahre alte, orangefarbene T2-Bus kein unauffälliger Wagen, besonders nicht in einem Dorf wie Sümmern. Ein Nachbar, der die Meldung gelesen hatte, sagte zu ihnen: „Ich glaube, ihr steht in der Zeitung. Habt ihr was geklaut?“ Denn die Beschreibung traf schließlich auf die beiden Männer und den Pkw zu. „Das hat uns total verdutzt“, sagt Michael Mika.

Mit Schrotthändlermusik einen kleinen Spaß erlaubt

Als die beiden Männer den Kühlschrank abholten und mit dem T2-Bus vom Grundstück herunterfuhren, spielten sie die eindringliche und markante Melodie ab, die jeder sofort mit Schrotthändlern in Verbindung bringt. „Wir hatten uns mit der Musik nur einen Spaß erlaubt, aber was aus der ganzen Situation dann entstanden ist, ist natürlich nicht so schön“, erzählt Robert Meyer. Im Vorbeifahren sehen die beiden noch die Frau, die später gegenüber der Polizei aussagte, einen auffälligen Pkw gesehen zu haben, und winkten fröhlich. Dass die beiden Männer die Rampe und den Anhänger aufgeladen haben sollen, soll die Zeugin jedoch nicht gegenüber de Polizei behauptet haben.

Die Polizeimeldung machte schnell die Runde. Aus dem Freundes- und Familienkreis kamen mehrere Nachfragen, ob die beiden krumme Dinger gedreht hätten, sogar die Eltern von Robert Meyer wurden darauf angesprochen. „Daran sieht man auch, wie viel Macht etwas haben kann, das in der Zeitung veröffentlicht wird“, sagt Michael Mika weiter.

Denn auch bis zu ihrem Arbeitgeber, der Stadt Kamen, wo Robert Meyer und Michael Mika im öffentlichen Dienst tätig sind, ist die Meldung vorgedrungen. „Da sind wir ganz schön in Erklärungsnot geraten“, berichtet Michael Mika weiter. „Unser Chef war da nicht so angetan von“, bestätigt auch Robert Meyer. Die beiden Bauleiter mussten dann ersteinmal Rede und Antwort stehen.

Nachdem Robert Meyer Kontakt zur Polizei aufnahm, um den Vorfall zu klären, gaben die Beamten eine Meldung heraus, die alles richtig stellen sollte. „Was am Samstag drin stand, ist aber auch wieder falsch“, ergänzt Robert Meyer. Denn in der Polizeimeldung stand nun, dass die zwei Männer die Rampe und den Fahrradanhänger nicht gestohlen, sondern mit Zustimmung des Besitzers abtransportiert hätten. „Wir haben die Sachen weder geklaut noch mit Zustimmung abtransportiert. Wir haben wirklich nur den Kühlschrank abgeholt“, betont Michael Mika erneut. „Und den haben wir geschenkt bekommen“, schwört auch Sohn Max (8).

Doch was passierte mit der Hunderampe und dem Anhänger? Die beiden vermuten, dass die Sachen aus Versehen von einer Entsorgungsfirma abtransportiert wurden, denn am gleichen Tag soll in der Straße Sperrmüll angemeldet gewesen sein.