Sümmern: Feuerwehr löscht Flächenbrand an Sümmerner Straße

Die Feuerwehr löschte am Montagabend einen Flächenbrand in Iserlohn-Sümmern.

Sümmern. Am Montagabend wurde die Feuerwehr alarmiert: In Sümmern brannte eine Fläche am Hang an der Sümmerner Straße, Ecke Dahlbreite.

Zu einem Flächenbrand wurde die Feuerwehr am Montagabend um 20.10 Uhr alarmiert. An der Sümmerner Straße, Ecke Dahlbreite brannte am Hang eine Fläche von rund zehn Quadratmetern.

+++ Auch interessant: Warum Verkehrserziehung so wichtig ist wie noch nie +++

Die Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte die Fläche auf Glutnester. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Vor Ort waren die Feuerwehr Iserlohn und die Löschgruppen Sümmern und Drüpplingsen.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn