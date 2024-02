Sümmern: Verkehrsbehinderungen nach Ölspur

In Iserlohn-Sümmern ist die Feuerwehr im Einsatz. Dort gibt es eine Ölspur, weil ein LKW Betriebsmittel verliert.

Sümmern. Weil ein LKW Diesel verliert, ist die Feuerwehr Iserlohn gerade in Sümmern im Einsatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wegen einer Ölspur ist die Feuerwehr Iserlohn am Donnerstagmorgen (Stand: 9.45 Uhr) in Sümmern an der Sümmerner Straße kurz vor dem großen Kreisverkehr im Einsatz. Aus einem LKW laufen Betriebsmittel aus.

Die Polizei ist ebenfalls vor Ort, da es durch den Einsatz zu Verkehrsbehinderungen kommt. Das Unternehmen Lobbe ist laut Polizeisprecher Lorenz Schlotmann mit der Reinigung der Straße beauftragt.

