„Sundowner“ und „Unplugged im Park“ auf Iserlohns „Höhe“

HG Butzko ist am Samstag zu Gast in Iserlohn.

Iserlohn. Zwei Abende nacheinander wird der Park zur Kulisse für musikalische und kabarettistische Darbietungen.

Einen Abend einfach genießen und bei einem kühlen Getränk tolle Musik erleben. Das hat das Veranstaltungsformat „Sundowner“ bisher zweimal eindringlich bewiesen, gibt es doch so manchen lauschigen Ort in Iserlohn, der eine besondere Kulisse für besondere Musik bietet.

Mit der Gruppe „New Spirits in Lounge“ begrüßen die Verantwortlichen am heutigen Freitag ab 20 Uhr eine Band auf der Bühne im Park auf der Alexanderhöhe, die mit ihrem einzigartigen Stil fasziniert und die bekanntesten Songs aus Rock, Pop, Soul sowie der aktuellen Charts neu interpretiert. Dabei werden mit einer gehörigen Portion Soul und Groove weltbekannte Songs in derartig einzigartige Interpretationen verwandelt, dass ganz neue Musikkunstwerke entstehen. Stilecht mit Kontrabass, Piano, Percussion und Gesang ist der Sound des Quartetts unverkennbar – weit entfernt von emotionslosen Jazzstandards oder austauschbaren Cover-Combos. Vielmehr steht an diesem Abend ein Bandprojekt auf der Bühne, dessen einzelne Künstler schon mit den unterschiedlichsten namhaften Rock- und Popgrößen auf Tour waren und musikalische Unterhaltung auf höchsten Niveau mit viel Potential zum Mitgrooven und Spaßhaben performen werden.

Echtes Festival-Feeling mit fünf Live-Acts -- das versprechen die Veranstalter vom Live-Project und dem Stadtmarketing Iserlohn am morgigen Samstag, ebenfalls auf der Alexanderhöhe. Und die Besucher dieses besonderen Abends, der um 20 Uhr unter dem Motto „Unplugged im Park“ beginnt, erwartet ein Angriff auf die Lachmuskeln; ein Feuerwerk von handgemachter Musik und ein Mix aus Künstlern unserer Region und Comedystars.

Comedyprogramm mit Special Guests am Samstag

Die aus Funk und Fernsehen bekannten Kabarettisten HG Butzko und „Bademeister Schaluooke“ sowie die Bauchrednerin „Murzarella“ beleuchten unser Leben aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Als Special Guest haben sich Hans Hermann Gevelsberg alias Andy Schade zusammen mit seinem musikalischen Rechtsbeistand Dr. Frank Nobis und Stefan Wiedholt angekündigt. Jan Zimmer wird an diesem Abend musikalisch mit seinem Trio die Akzente setzen und zwischen den einzelnen Comedyacts durch den Abend führen.

Für jeden Geschmack dürfte ein Programmpunkt dabei sein. Die Organisatoren haben auf der Alexanderhöhe auch ein gastronomisches Angebot vorbereitet: Vor den Bühnen und in der Parkanlage werden Getränke und Currywurst mit Service am Platz angeboten. Wie bei allen Veranstaltungen der neuen Reihe „Wald | Stadt | Sommer“ müssen sich die Gäste für beide Veranstaltungen vorzugsweise im Vorfeld unter www.waldstadt-sommer-de registrieren und eine Karte für fünf Euro kaufen. „Unplugged im Park“ ist auf 300 Zuschauer limitiert. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsstart.