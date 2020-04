Tabu-Themen angesprochen

Eigentlich hatte sich Stephanie Meer-Walter die Veröffentlichung ihres nächsten Buches ganz anderes vorgestellt: Besuch der Buchmesse in Leipzig, Exemplare in den hiesigen Buchhandlungen und letztendlich auch der Startpunkt für weitere Projekte. Stattdessen heißt auch für sie jetzt abwarten, bis die Corona-Krise abgewendet ist. „Und vielleicht kaufen ja doch einige Menschen mein Buch direkt beim Verlag“, hofft Stephanie Meer-Walter.

In ihrem neuen Werk „Den inneren Suizid besiegen“ setzt sie sich intensiv mit ihrer Biographie auseinander, ihren Weg durch das Leben aus heutiger Sicht mit der Diagnose Asperger-Autismus zu betrachten und anzuerkennen.

Gespickt mit Auszügen aus ihrem Tagebuch, nimmt Stephanie Meer-Walter die Leser mit in Therapiesitzungen, in die Zeit in der psychiatrischen Tagesklinik und zeigt hautnah den Kampf gegen Depressionen und Suizidalität, um am Ende zu zeigen, wie sie ihr Leben trotz, gegen und letztendlich auch mit Asperger-Autismus lebt. „Das Tagebuch hat mich während meiner Therapie begleitet und oft auch die Kommunikation mit meiner Therapeutin erleichtert“, erklärt die Autorin. Zeichnungen aus der Therapie sowie ihrer Therapeutin Ulla Graumann runden das Bild ab, geben Einsicht in die Gefühlswelt von Stephanie Meer-Walter. Auch das Bilanzgespräch ihrer Therapie findet einen Platz in ihrem Buch: „Ich wollte immer genau verstehen, was genau wir in der Therapie machen und den Lesern auch diese Sichtweise einmal aufzeigen.“

Seine Gedanken und Gefühle zu veröffentlichen, erfordert Mut und ist nicht unbedingt immer angenehm, findet auch Stephanie Meer-Walter. Doch ihr ist es wichtig, auch Tabu-Themen anzusprechen, Verständnis für Menschen zu schaffen, die beispielsweise unter Depressionen leiden oder auch ihr Leben mit Asperger-Autismus meistern. „Nach meiner Frühpensionierung habe ich oft den Satz ,Du hast es ja jetzt gut’ gehört. Vielleicht kann so ein bisschen mehr Verständnis für meine Situation entstehen“, erklärt sie.

Einige Leser hätten ihr auch nach der Veröffentlichung ihres ersten Buches geschrieben: „Es hat ihnen geholfen zu sehen, dass es anderen auch so geht, wie ihnen.“

Iserlohnerin bleibt Lehrerinmit Leib und Seele

Trotz ihrer Frühpensionierung, die Stephanie Meer-Walter noch immer als „schwer zu verdauen“ empfindet, bleibt die Iserlohnerin Lehrerin mit Leib und Seele: Gleichzeitig mit ihrem neuen Buch erschien auch ein von ihr mitverfasster Lehrerratgeber, der aufzeigen soll, wie Stolpersteine im Schulalltag von jungen Autisten aus dem Weg geräumt werden können. Stephanie Meer-Walter will ihren Unterrichtsentwurf zum barrierefreien Lernen und Lehren weiterentwickeln und mit Checklisten zur Inklusion sowie in Vorträgen in Bildungseinrichtungen konkrete Hilfestellungen aufzeigen.

Das muss jetzt allerdings erstmal pausieren: „Jetzt müssen andere Probleme dringlicher gelöst werden, vielleicht kann es dann statt jetzt nächstes Jahr losgehen.“