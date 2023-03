Iserlohn: Faszination für den Körper bei den Tanztagen

Der zweite Abend der Tanztage gehörte am Freitag dem Iserlohner Ensemble in Residence „Of Curious Nature“.

Iserlohn. So verzauberte das Iserlohner Ensemble in Residence „Of Curious Nature“ das Publikum bei den „TanzTagen #2“ im Parktheater.

Sportive Jugend rauscht durch eine Flut an Bildern, fast atemlos. Aus Individualisten werden Disco-Dancer oder Thriller-Zombies, dann zerfällt das Ensemble wieder in eigene Welten. Im zweiten Stück wird es fließender und poetischer, aber auch dramatischer. Eine Nacht in Afrika, rhythmisch und geheimnisvoll. Im dritten Teil wird es bedrückend. Ausgehend vom „Floß der Medusa“ und dessen schauriger Geschichte erzählen die Tänzerinnen und Tänzer hier zu schweren Klavierakkorden und später zu heftigen Beats von Flucht und Vertreibung.

Der zweite Abend der Tanztage gehörte dem Iserlohner Ensemble in Residence „Of Curious Nature“. Mit ihrem neuen Werk „Moving Mountains“ hatten die Tänzer erst vor einer Woche Premiere gefeiert, Iserlohn war die erste Tournee-Station. Vieles in den drei Tanzerzählungen rund um das Thema Transformation von drei unterschiedlichen Choreografen blieb dabei sehr abstrakt, was sich schon an der Musik ablesen ließ.

Da war viel Knistern und Rauschen, viel Sound und Beat. Vor allem war da aber diese dichte Atmosphäre, die alle drei Choreografen mit ihren ganz eigenen Sprachen erzielte und das Publikum in Bann zog.

Tiefe Emotionen

Und über allem stand diese Faszination für den Körper. Die drei Stücke boten viel an Solo-Tanz, was die Zuschauer immer wieder zu Szenenapplaus hinzog. Es ist unglaublich, wie sich diese Tänzerinnen und Tänzer bewegen und wie sie ihre Körper beherrschen – anmutig und elegant, fließend rund und kraftvoll eckig, wie sie in Figuren springen und verharren, wie sie Tanzstile mischen und mit ihren Bewegungen tiefe Emotionen ausdrücken – man kann sich kaum satt sehen.

