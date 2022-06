Taschendiebe in Iserlohn erfolgreich: Portemonnaie gestohlen

Iserlohn. Aus dem Rucksack einer 45-Jährigen haben Taschendiebe in Iserlohn eine Geldbörse gestohlen. Die Frau bemerkte den Diebstahl zu spät.

Taschendiebe haben in Iserlohn am Dienstag das Portemonnaie einer 45-Jährigen erbeutet, berichtet die Polizei. Die Frau bemerkte beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Vinckestraße gegen 16:20 Uhr, dass ihr Rucksack offen stand. Die Geldbörse mitsamt Inhalt fehlte. Die 45-Jährige hatte vom Diebstahl nichts bemerkt.

Die Polizei warnt weiterhin davor, Geldbörsen und Wertgegenstände in Taschen und Rucksäcken aufzubewahren. „Tragen Sie die Gegenstände stattdessen möglichst dicht am Körper“, rät die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn