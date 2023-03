Polizei Taschendiebe in Iserlohn: Mann (70) in Discounter bestohlen

Iserlohn. Beim Einkaufen ist ein 70-Jähriger aus Iserlohn bestohlen worden. Der Fall zeigt, dass vor allem in Discountern weiter Vorsicht geboten ist.

Ein 70-jähriger Mann aus Iserlohn ist am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter in der Straße Im Wiesengrund bestohlen worden. Laut Polizeibericht bemerkte er zunächst nichts von dem Diebstahl, der sich zwischen 11 und 11.30 Uhr ereignet haben muss. Erst an der Kasse stellte er fest, dass die Geldbörse nicht mehr in der äußeren Jackentasche steckte.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

