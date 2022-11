Taschendiebe in Iserlohn und Letmathe unterwegs

Iserlohn/Letmathe. Die Polizei berichtet von gleich mehreren Taschendiebstählen in den vergangenen Tagen

Am Freitag sind laut Polizeibericht wieder Taschendiebe im Iserlohner Stadtgebiet unterwegs gewesen. Gegen 11.45 Uhr hatte ein 73-Jähriger in einem Discounter an der Mendener Straße eingekauft. An der Kasse bezahlte er mit seiner Bankkarte, die er nicht im Portemonnaie aufbewahrte. Anschließend wechselte er in einen Drogeriemarkt. Dort an der Kasse bemerkte er, dass seine Geldbörse weg war. Darin steckte neben Papieren eine kleinere Menge Bargeld.

Gegen 12.30 Uhr erwischte es eine 84-jährige Iserlohnerin in einem Discounter an der Baarstraße. Während des Einkaufs verwahrte sie ihre Geldbörse in einer Handtasche, die sie an den Einkaufswagen gehängt hatte. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Handtasche geöffnet und ihr die Geldbörse herausgezogen worden war. Darin steckten Papiere, Bargeld, Bank- und Versicherungskarten.

Ihre Masche: ein Einkaufswagen mit Kleidung

Zwischen 13 und 13.45 Uhr traf es zudem in einem Discounter An Pater und Nonne eine 59-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin. Auch ihr wurde die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Sie konnte sich laut Polizei daran erinnern, dass ihr eine kleinere Frau mit offenen, dunklen Haaren aufgefallen war, die ihren Einkaufswagen mit Kleidung vollgepackt hatte und immer auffällig um Kunden herumstrich. Später verließ sie den Laden offenbar ohne einen Einkauf.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen: Kunden sollten ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper und in Innentaschen verwahren.

