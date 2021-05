Taschendiebe in Iserlohn unterwegs auf Beutetour

Iserlohn. Die Polizei warnt vor Taschendieben in Iserlohn.

Wie die Polizei mitteilt, haben Taschendiebe bereits am Mittwoch ihr Unwesen in mindestens zwei Discountern getrieben. Gegen 14.30 Uhr sollen die unbekannten Diebe einen 79-jährigen Iserlohner an der Karl-Arnold-Straße seine Geldbörse gestohlen haben. Gegen 15.20 Uhr ist eine Hemeranerin (59) an der Westfalenstraße Opfer von Taschendieben geworden. In beiden Fällen fiel den Opfern ein Verdächtiger auf, der zumindest von der Hemeranerin genauer beschrieben werden konnte. Der Mann sei etwa 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und sehr schlank gewesen. Er habe sehr kurze helle Haare gehabt und einen ungepflegten Eindruck gemacht. Er sei mit einer beige-braunen Bermuda mit Muster bekleidet gewesen. Ob er mit der Tat konkret in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn