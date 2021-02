Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Iserlohn. Polizei gibt Tipps zum sicheren Einkauf

Die Serie der Taschendiebstähle reißt laut Polizei nicht ab. Diesmal haben die unbekannten Täter in Iserlohn, Hemer, Kierspe und Lüdenscheid in Damenhandtaschen gegriffen. Die Polizei wiederholt ihre dringende Aufforderung, Wertsachen dicht am Körper zu tragen. Die professionell agierenden Täter weichen vermutlich aus den großstädtischen Einkaufszonen aus, so die Mitteilung der Polizei. Da sie dort keine Opfer finden, suchen sie massiv Lebensmittelgeschäfte in ländlichen Regionen auf.

Ist Iserlohn hat am Montag gegen 12 Uhr eine 49-jährige Kundin in einem Discounter am Schapker Weg plötzlich ohne Geld an der Kasse gestanden. Sie hatte laut Polizeibericht ihre Handtasche mitsamt Geldbörse während des Einkaufs an ihren Einkaufswagen gehängt. Ihr war nichts aufgefallen.

Die Opfer haben nicht nur den Verlust ihres Bargeldes zu beklagen. Manche Opfer machen es den Tätern leicht, gleich ein zweites, drittes oder viertes Mal abzukassieren. Vor allem ältere Menschen stecken einen Zettel mit der PIN neben die Bankkarte ins Portemonnaie. Oder sie notieren die Nummer gleich direkt auf der Karte. Immer wieder passiert es so, dass die Täter dann direkt die nächsten Geldautomaten anfahren und dort die Konten ihrer Opfer plündern, bevor die den Diebstahl überhaupt bemerkt haben. Deshalb macht ein umgehendes Sperren der gestohlenen Kredit-, Bank- oder Kundenkarten Sinn – zumal nicht bei allen Einkäufen überhaupt die PIN abgefragt wird.

Auch das Wiederbesorgen von Ausweisen, Führerscheinen oder Versichertenkarten ist mit erheblichem Aufwandverbunden und etwa bei persönlichen Erinnerungen wie Fotos gar nicht immer möglich.

Der allseits beliebte Haken am Einkaufswagen eignet sich nicht wirklich, dort die Handtasche mitsamt Wertsachen unterzubringen. Doch auch über der Schulter ist die Handtasche kein sicherer Unterbringungsort. Geschickte Täter öffnen sie, ohne dass die Opfer es bemerken, in Sekundenbruchteilen. Deshalb rät die Polizeidringend, selbst beim Einkauf im vertrauten Discounter „um die Ecke“ Wertsachen dicht am Körper zu verwahren – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken und Mänteln.