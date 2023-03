Gleich fünf Geldbörsen haben Taschendiebe am Donnerstag in Iserlohn, Letmathe und Sümmern erbeutet.

Kriminalität in Iserlohn Taschendiebe schlagen fünf Mal in Iserlohn und Letmathe zu

Iserlohn/Letmathe. Gleich fünf Geldbörsen haben Taschendiebe in Iserlohn, Letmathe und Sümmern am Donnerstag erbeutet. Das ist passiert.

Taschendiebe haben am Donnerstag gleich in fünf Fällen in Iserlohn und Letmathe zugeschlagen:

Eine 71-jährige Iserlohnerin hatte gegen 11 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Hagener Straße in Letmathe eingekauft. Ihre Geldbörse steckte in einer Handtasche in der Tasche ihres Rollators. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Sie konnte sich jedoch an keine verdächtige Beobachtung erinnern.

Zwischen 11.45 und 12.15 Uhr bestahlen Unbekannte in einem Discounter Im Wiesengrund einen 81-jährigen Iserlohner. Am Brotregal hatte eine Unbekannte von hinten über seine Schulter gegriffen. Als er sich beschwerte, ging sie weg. Kurz darauf bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr in der äußeren Jackentasche steckte. Er machte sich direkt auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten.

Keine halbe Stunde später stieg eine 75-jährige Unnaerin in einem Einkaufszentrum amTheodor-Heuss-Ring in den Aufzug. Ein Mann bat sie, den Kopf zur ersten Etage zu drücken. Während sie das tat, trat eine andere männliche Person dicht an sie heran. An ihrem Pkw angekommen, stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer offenen Umhängetasche lag. Nur wenige Minuten zuvor im Geschäft hatte sie die Geldbörse noch in der Hand. Sie rief die Polizei. Die beiden Männer im Aufzug waren groß und kräftig, hatten dunkle Haare und dunkle Kleidung.

Zwischen 14 und 14.30 Uhr bestahlen Diebe in einem Discounter an der Untergrüner Straße eine 71-Jährige. Als sie den Laden betrat, steckte ihre Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen, an der Kasse war das Portemonnaie weg.

Gegen 15 Uhr bemerkte eine 85-jährige Iserlohnerin beim Einkauf in einem Discounter in Sümmern, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte. Im Bereich der Kühlregale sei ihr eine Frau im Gang sehr nahegekommen. Sie bemerkte jedoch keine Berührung. Auch sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene sehr schnell reagieren und telefonisch ihre Bank informieren sowie Anzeige erstatten. Die Polizei veranlasst, wenn die Daten vorliegen, eine Sperrung der Bankkarte. Diese verhindert den Einsatz einer abhanden gekommenen Karte im Einzelhandel.

