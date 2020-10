Auch wenn Geschäfte diesmal nicht betroffen sind: Droht mit einer erneuten Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit wie bereits im März erneut eine leere Fußgängerzone?

Corona „Teil-Lockdown“ in Iserlohn: Krise mit Solidarität begegnen

Iserlohn. Michael Wojtek, Erster Beigeordneter der Stadt Iserlohn, begrüßt weitere Maßnahmen. Das Gesundheitssystem müsse in jedem Fall geschützt werden.

Gespannt haben am Mittwoch nicht nur die Iserlohnerinnen und Iserlohner, sondern auch die Verantwortlichen im Rathaus die Beschlüsse hinsichtlich der neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erwartet. Bereits während der Videokonferenz zwischen Angela Merkel und den Landeschefs sickerten erste Details zu den beschlossenen Einschränkungen, die ab dem 2. November gelten sollen, durch: Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein Minimum beschränken, Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sowie Dienstleistungsbetrieben der Körperpflege. Die weitreichenden Maßnahmen im November sollen die steigenden Infektionszahlen – wie auch im Märkischen Kreis mit einem Inzidenzwert von 105,9 – in den Griff bekommen.

„Wir bereiten uns darauf vor, die beschlossenen Maßnahmen im Gleichklang mit den entsprechenden Verordnungen umzusetzen“, erklärt Michael Wojtek, Erster Beigeordneter der Stadt Iserlohn. Er begrüßt es, dass die Regierung weitere Maßnahmen ergreift, um die Pandemie einzudämmen. Wichtig sei es dabei vor allem, dass die Maßgabe aller Beschlüsse die Wahrung der Gesundheit der Bürger sei.

Hohe Inzidenzzahl bedingt weitreichende Einschränkungen

„Der Betrieb beruflicher und sonstiger schützenswerter Bereiche, wie auch die Schulen, muss aufrecht erhalten werden“, betont Wojtek. Natürlich sei die Liste der betroffenen Bereiche und somit auch der Einschränkungen für die Wirtschaft und jeden einzelnen Bürger Iserlohns lang. „Der Inzidenzwert ist bereits über 100, wir müssen uns jetzt deutlich einschränken“, mahnt der Erste Beigeordnete.

In vielen Bereichen seien die Behörden, allen voran die Gesundheitsämter, jetzt schon am Ende ihrer Möglichkeiten. So könne es nicht mehr weitergehen, warnt Wojtek, schließlich läge noch ein ganzer Winter vor uns. „Wir müssen unter allen Umständen vermeiden, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht“, sagt Wojtek mit Nachdruck.

Maßnahmen betreffen auch persönliche Schicksale

Sowohl aus wirtschaftlicher als auch persönlicher Sicht könne eben dieser Winter sehr lang werden: Neben finanziellen Sorge etwa durch Kurzarbeit und Schließung ganzer Wirtschaftszweige, wenn auch nur mit limitierter Dauer, könne natürlich auch eine Kontaktbeschränkung in der dunklen Jahreszeit persönliche Schicksale betreffen.

„Wir müssen dieser Zeit mit Geduld und Solidarität begegnen“, ist der Wunsch von Michael Wojtek, damit alle Iserlohnerinnen und Iserlohner sicher durch den Teil-Lockdown kommen.