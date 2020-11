Service Terminvereinbarung für Abfallentsorgung in Iserlohn

Iserlohn. Die Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises bietet einen neuen Service.

Mit einem neuen Service auf der Homepage der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises unter www.amk-entsorgung.de wird privaten Kunden und Kleinunternehmen künftig die Anlieferung an der Waage des Müllheizkraftwerkes an der Giesestraße erleichtert. Selbstanlieferer, die „per Hand“ ihre Fahrzeuge entladen, können jetzt digital einen Termin vereinbaren. Wartezeiten sollen so vermieden werden.