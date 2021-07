Thiele-Stiftung unterstützt Realschule mit 10.000 Euro

Paul Thiele und Yvonne Neugebauer. Thiele-Spende an die Realschule am Hemberg.

Iserlohn. Mit der Spende sollen iPad-Koffer angeschafft werden – eine große Hilfe auf dem Weg in eine digitale Zukunft.

„Wir sind auf einem guten Weg in die Zukunft“, sagt Heinz-Jürgen Ciprina, Konrektor der Realschule Hemberg. Schon lange vor Corona hatte die Schule mit viel Eigeninitiative und Unterstützung des eigenen Fördervereins die Digitalisierung des Unterrichts eingeleitet. Das komplette Kollegium wurde mit iPads ausgestattet. Beamer und Apple-TV, das die Schülerinnen und Schüler über Tablets steuern konnten, hielten Einzug in den Unterricht.

Bildung gehört zu den Kernaufgaben der Stiftung

Dann kam Corona, und auch wenn alle froh seien, dass diese Zeit mit Homeschooling und Lernen auf Distanz nun zunächst einmal vorbei sei, wie Schulleiterin Ute Neugebauer sagt, habe der Unterricht im Lockdown noch einmal einen großen Schritt bei der Digitalisierung bedeutet. Ab dem kommenden Schuljahr möchte die vierzügige Schule ab Klasse 7 iPad-Klassen einrichten, zwei Pilotklassen hat es bereits gegeben. 140 Tablets stehen dafür zur Verfügung. Zur besseren Handhabung, was Transport und vor allem Lademöglichkeiten betrifft, kommt der Schule nun die Thiele-Stiftung mit einer großzügigen Spende zur Hilfe. 10.000 Euro stellt die Stiftung bereit, damit die Schule sieben iPad-Koffer mit Verkabelung anschaffen kann, in denen jeweils 20 Tablets Platz finden. Wie Ulrich Thiele bei der Spendenübergabe erklärte, sei die Bildung neben der Unterstützung von medizinischen Projekten, Kulturarbeit, Wissenschaft und sozialem Engagement eine Kernaufgabe der 2011 gegründeten Stiftung. Und die Realschule Hemberg, an der bereits ein funktionierendes digitales Schulsystem aufgebaut worden sei, sei auf jeden Fall eine unterstützenswerte Einrichtung. Beide Seiten haben vereinbart, auch zukünftig in Kontakt zu bleiben.

