Thorsten Schick: „Iserlohn hat alle Chancen für die Zukunft“

Thorsten Schick will wieder in den NRW-Landtag einziehen

Iserlohn. Der Iserlohner Thorsten Schick möchte erneut für die CDU in den Landtag einziehen. Wir haben uns mit ihm an der FH Südwestfalen getroffen.

Der autonom fahrende A-Bus rollt und surrt an der FH Südwestfalen vor. Er wird erwartet von einem Mann, der sofort interessiert Fragen stellt, als Operator Markus Weiß aussteigt. Besagter Mann ist Thorsten Schick, der erneut für die CDU als Abgeordneter in den Düsseldorfer Landtag einziehen will. Dass der A-Bus zwischen Stadtbahnhof und Fachhochschule pendelt, ist ein Teil des Projektes Digitale Modellkommune. Und Iserlohn sei hier mit Schicks Unterstützung Partnerkommune geworden. Es sei eben sehr wichtig, dass solche Zukunftsprojekte nicht nur an der RWTH Aachen etabliert werden, sondern auch in der Fläche. Für die FH Südwestfalen bedeute der A-Bus durchaus einen Prestigegewinn.

Operator Markus Weiß berichtet, dass beide Fahrzeuge gut laufen, an ein paar Kinderkrankheiten arbeite man intensiv. Und der kostenlose Pendelverkehr werde auch gut angenommen. Thorsten Schick hört es gerne, dass das A-Bus-Projekt offenbar gut angelaufen ist.

Nach einem ersten Gastspiel von 2005 bis 2010 sitzt der CDU-Politiker seit 2012 im Düsseldorfer Landtag. Ein Schritt, den er ausdrücklich nicht bereut. Schon in der Kommunalpolitik habe er festgestellt, dass der Satz „Man kann da eh nichts ändern“ einfach nicht stimmt. So habe er die Chance ergriffen, als seinerzeit der Wahlkreis neu besetzt werden sollte. Und seine Erfahrung sei es nunmehr, dass man auf Landesebene noch sehr viel mehr Einfluss auf Themen nehmen könne.

Waren es in der Kommunalpolitik die Bereiche Sport und Schule, die Schick schwerpunktmäßig betreute, ist es nun in Düsseldorf der Bereich Digitalisierung und Innovation, Schick ist Vorsitzender des entsprechenden Landtagsausschusses. „Und ich möchte dafür sorgen, dass Iserlohn an den Möglichkeiten, die sich hier bieten, auch partizipiert.“ Seit 2017 ist Thorsten Schick – einst in die Junge Union eingetreten, weil „sein“ Gymnasium Letmathe einer Gesamtschule weichen sollte – auch stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion.

Effektive Form von Bürgernähe

Hat die Berufspolitik Thorsten Schick verändert? „Ich hoffe nicht“, sagt der Iserlohner. Das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters sei da sehr hilfreich. Die Gespräche, die er etwa bei Goldhochzeiten oder Vereinsterminen führe, seien immer wieder sehr nah dran an dem, was die Menschen denken. Also eine sehr effektive Form von Bürgernähe, befindet Schick. Auch wenn der Ton auf Landesebene kurz vor der Wahl deutlich ruppiger wird, spricht Schick grundsätzlich von einem guten Miteinander über Parteigrenzen hinweg. So habe er auch schon mal ein Lob vonseiten der SPD gehört, wenn er als Ausschussvorsitzender gute Arbeit geleistet habe. Eine Ausnahme bilde die AfD. Die versuche immer wieder, auf Kosten des Parlaments bestimmte PR-Tricks zu realisieren.

Was Thorsten Schick für besonders wichtig hält: Dazu zählt an erster Stelle die Sicherung der Indus­triestandorte in der heimischen Region und ihrer Arbeitsplätze. Denn Iserlohn und der Märkische Kreis würden sich niemals zu einer reinen Dienstleistungsmetropole entwickeln.

An zweiter Stelle fällt das Stichwort Mobilität, das sei ein Megathema. Als Erfolge nennt er hier, dass der Letmather Bahnhof nunmehr IC-Haltepunkt sei, auch der Takt nach Dortmund sei verbessert worden. Ausbaufähig sei der Zustand einiger Bundes- und Landesstraßen. Dafür sei nun endlich genug Geld vorhanden, das Rahmede-Drama zwinge aber dazu, einige Vorhaben zurückzustellen, um den Verkehrsfluss nicht noch weiter zu behindern. Ein zügiger Neubau der Talbrücke Rahmede sei für ihn eine entscheidende Zukunftsfrage. Es müsse gelingen, die Planungsprozesse zu beschleunigen. Und nicht nur hier, sondern in allen Bereichen. Tesla sei deshalb nach Brandenburg gegangen, weil dort ein zügiges Planungsverfahren zugesichert worden sei. Und diese „Tesla-Geschwindigkeit“ sei bei Projekten in allen Bereichen nötig. Wenn das im Falle Rahmede nicht gelinge, werde es auch auch andernorts nicht gelingen. „Unser Wohlstandsniveau gerät dann in Gefahr.“

Medizinische Versorgung sicherstellen

Als dritten Punkt nennt Schick das Thema Gesundheit. Großstädte seien gut mit Hausärzten, Spezialisten und hoch frequentierten Fachkliniken versorgt. Ziel müsse es sein, auch im gesamten Märkischen Kreis die medizinische Versorgung sicherzustellen, die es braucht.

Und warum es aus Sicht von Thorsten Schick wichtig ist, dass die CDU in der Regierungsverantwortung bleibt: Abgeordnete der CDU würden überproportional aus eher ländlichen Regionen mit ähnlichen Strukturen wie dem Märkischen Kreis kommen und die besonderen Interessen solcher Regionen entsprechend einbringen. Ändere sich das, würden noch stärker Großstadtinteressen die Landespolitik bestimmen. Beispielsweise würde der Wohnungsbau in Großstädten noch stärker gepusht, anstatt Wohnungsbestände in ländlichen Regionen energetisch zu sanieren – mit entsprechender Förderung.

Und Iserlohn? Die Stadt müsse sehen, welche Alleinstellungsmerkmale sie hat, und solche Anziehungspunkte hegen und pflegen. Dazu zählt Schick auch die FH oder die private Hochschule UE. Überregionale Bildungsangebote seien wichtig, um für den Zuzug auch junger Menschen werben zu können. „Diese Stadt hat alle Chancen für die Zukunft“, meint Schick. Zur Regionale 2025 sagt er, dass er jedes Projekt unterstützen wolle, das beschlossen und angemeldet werde.

Roosters und Kangaroos immer auf dem Schirm

Zum Privatmenschen Thorsten Schick: Gerne verfolgt er das Geschehen bei den Iserlohn Roosters und bei den Iserlohn Kangaroos. Was Privatleben und dienstliche Verpflichtungen anbelangt, sind die Grenzen häufig aber schwimmend. Anders wären die vielen Termine, die er öfter auch in Begleitung von Lebensgefährtin Nicola Nähle wahrnimmt, überhaupt nicht zu stemmen. „Manchmal bin ich aber froh, wenn ich ein Schützenfest mal ohne Sakko besuchen kann.“

