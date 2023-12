THW Iserlohn erneut im Hochwassereinsatz – Sandsäcke befüllt

Iserlohn Nach dem Einsatz über Weihnachten in Lünen wurden die Helfer vom THW Iserlohn jetzt auch nach Hamm gerufen.

Das Technische Hilfswerk (THW) Iserlohn ist erneut wegen des Hochwassers im Einsatz gewesen. Die Einheit Bergung hat Einsatzkräften in Hamm geholfen. Dort galt es weiterhin an einer Deichsicherung zu arbeiten.

Vor Ort gab es zwei Sandsackfüllstationen, berichtet Iserlohns THW-Ortsbeauftragter Götz Wege. „An einer der Stationen haben wir 4500 Sandsäcke gefüllt“, berichtet Wege. Die Iserlohner waren dazu am Donnerstag mit acht Einsatzkräften bis 16 Uhr im Einsatz in Hamm. Seit dem ist das THW weiterhin in Bereitschaft, denn: „Wir wissen nicht, was noch kommt“, so Götz Wege.

Zwei Einsätze mit THW-Beteiligung

Am Freitag habe es im Zuständigkeitsbereich der THW-Regionalstelle Dortmund noch zwei Einsatzstellen mit THW-Beteiligung gegeben: eine in Lünen (Regenrückhaltebecken abpumpen) und Hamm (Deichsicherung). Bislang seien andere THW-Ortsverbände dort tätig.

Bereits an Weihnachten war das THW Iserlohn mit seiner Gruppe Wasserschaden/Pumpen in Lünen im Kreis Unna gegen das Hochwasser im Einsatz.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn