Tiefe Verneigung vor der Königin des Souls

Eigentlich haben die Sitzplätze im Parktheater gestört, denn die mitreißende Musik der „Queen of Soul“ Aretha Franklin forderte geradezu zum Tanzen heraus. Gleich zu Beginn der Tribute-Show brachte das Ensemble den Soul der 60er Jahre mit Aretha Franklins wohl bekanntesten Song „Respect“ auf die Bühne, der der Tribute-Show ebenfalls ihren Namen gab.

Die Titelauswahl hätte nicht treffender sein können, denn die Show ist eine tiefe Verneigung vor dem Lebenswerk der Soul-Sängerin, die Moderator Ron Williams als „beste Sängerin der Popmusikgeschichte“ bezeichnete.

Gleich fünf stimmgewaltige Sängerinnen schlüpften in die Rolle der Aretha, und jede einzelne von ihnen brachte die unvergesslichen Songs der verstorbenen Künstlerin auf ihre Weise authentisch auf die Bühne. Unterstützt wurden sie zusätzlich von drei Background-Sängerinnen sowie einer zehnköpfigen Band, die in der gut dreistündigen Show alles auf der Bühne gab und pure Freude an der Musik ausstrahlte. Dafür ernteten die Musiker zurecht nach jedem Song Jubelrufe und Applaus aus dem Publikum.

Biographische Elementerunden die Show ab

Die Tribute-Show hat auch einen hohen biografischen Anspruch. Die wichtigsten Karrierestationen der Tochter eines Baptistenpredigers, die bereits mit sechs Jahren Stadtgespräch und mit zwölf Jahren Solistin im Gospelchor war, wurden von Ron Williams unterhaltsam vorgestellt.

„This Girl Is Gonna Go Places“ („Dieses Mädchen wird es sehr weit bringen“) soll Ray Charles gesagt haben, als er die junge Aretha zum ersten Mal singen hörte. Und damit sollte er Recht behalten. „Egal welchen Song sie sang, er wurde direkt ein Hit“, erklärte Ron Williams. Wenn sie einen Song coverte, machte sie ihn zu ihrem eigenen, indem sie die Texte umschrieb. In ihren eigenen Songs verarbeitete die Soul-Sängerin immer wieder die toxische Beziehung zu ihrem ersten Ehemann Ted White, versteckte darin viele Botschaften an ihren Mann oder lud ihre Songs mit gesellschaftskritischen Botschaften auf.

Unter anderem auch ihr Song „Respect“, der im Original eigentlich von Otis Redding stammt. „Otis Redding hat damals über den Song gesagt: Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, erwarte ich von meiner Frau Respekt und Anerkennung“, erzählt Ron Williams. Ein Zuhörer in der ersten Reihe applaudierte dieser Aussage, womit sich der Gast nicht nur Buh-Rufe aus dem restlichen Publikum einheimste, sondern auch einen Kommentar des Moderators anhören musste. Jubel erschallte dann, als Ron Williams die Version von Aretha Franklin erklärte. Die Soul-Sängerin sang einen veränderten, auf ihre Frauenrolle zugeschnittenen Text, der zur Hymne der afroamerikanischen Befreiung und der Frauenbewegung wurde.

Musikalischer Querschnittaus fünf Jahrzehnten

Die Tribute-Show präsentierte einen Querschnitt des musikalischen Schaffens der „Königin des Souls“ aus fünf Jahrzehnten. Neben „Respect“ wurden weitere internationale Chart-Hits wie „Think“, „Natural Woman“, oder „I Say A Little Prayer“ interpretiert, sondern auch unbekanntere Soul-Perlen und ihre erfolgreichen Duette „I Know You Were Waiting“ mit George Michael oder „Sister Are Doin’ It For Themselves“ mit den Eurythmics präsentiert. Am Ende jedes der beiden Konzertblöcke hielt es das Publikum nicht mehr auf seinen Sitzen und folgte gern den Aufforderungen der Sängerinnen, einfach aufzustehen und mit zu tanzen. Es war ein Konzertabend, der der „Queen of Soul“ wohl würdig war.