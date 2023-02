Tiny Houses auf ehemaligen Schulgelände in Hennen?

Hennen. Tiny Houses auf dem ehemaligen Grundstück der Grundschule Hennen: Die SPD möchte prüfen lassen, ob dort ein Pilotprojekt realisierbar ist.

Nach Meinung der SPD-Fraktion der Stadt Iserlohn soll sich der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in seiner nächsten Sitzung mit einem Pilotprojekt – Tiny Houses auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule Hennen – beschäftigen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, bei der Entwicklung des Gesamtgeländes der ehemaligen Hauptschule in Hennen Flächen für die Errichtung einer Tiny House-Siedlung zu prüfen und baurechtliche Rahmenbedingungen sowie zu beachtende ökologische und finanzielle Aspekte darzustellen.

Eine Alternative zum Einfamilienhaus?

Die SPD begründet den Antrag damit, dass sich Tiny Houses einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. In Zeiten steigender Bauzinsen, Immobilien- und Grundstückspreise sei es sinnvoll, Alternativen zum Einfamilienhaus zu prüfen, so die Sozialdemokraten und betonen, dass auf einer Wohnfläche von 15 bis 45 Quadratmetern eine vielseitige Nutzung durch beispielsweise Alleinstehende, Paare oder Seniorinnen und Senioren möglich sei. Auf kleinem Raum befinde sich bei dieser Wohnform alles, was es zum täglichen Leben bedürfe. Die SPD verweist in ihrer Begründung auch auf Tiny House-Projekte in anderen Kommunen und nennt das „Tiny Village“ in Dortmund-Sölde oder Bauplätze für die Mini-Häuser in Jülich als Beispiele. Bei beiden Projekten sei das Interesse aus der Bürgerschaft groß, berichten die Sozialdemokraten.

+++ Weitere Nachrichten aus Iserlohn finden Sie hier +++

Flächensparende flexible Bebauung

Vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger werde, neue, zentrale Wohnbauflächen für die Bebauung mit Einfamilienhäusern in Iserlohn auszuweisen, begrüßt die SPD-Fraktion eine flächensparende, flexible Bebauung auf kleinen Grundstücken (auch Erbpacht) als Erweiterung des klassischen Wohnbaus. Als Pilotprojekt könnten in Hennen erste Erfahrungen gesammelt werden und zukünftig beispielsweise auch Freiflächen, Baulücken oder Brachflächen in anderen Stadtteilen in Iserlohn mit Tiny Houses bebaut werden.

+++ Lesen Sie auch: Grundsteuererklärung: So viele fehlen noch in Iserlohn und Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn