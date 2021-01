Tipps für „Homeschooling“ und Klima-Fitness vor der Haustür

„Mein Iserlohn – Lieblingsorte“ ist Titel eines Kalenderprojektes mit anschließender Ausstellung in der VHS unter der Leitung von IKZ-Fotograf Michael May und VHS-Leiter Rainer Danne. Dieses Winterzauber-Bild entstand in Kesbern.

Iserlohn. Die Iserlohner VHS setzt im neuen Frühjahr- und Sommer-Semester 2021 unter Corona-Bedingungen auf flexible Weiterbildungsformate.

Corona-bedingt startet das VHS-Team mit vielen neuen flexiblen Weiterbildungsformaten ins Frühjahr, das Dozenten und Kursteilnehmern in diesen Krisenzeiten herausfordert. Das neue Programmheft für das Semester Frühjahr/Sommer 2021 erscheint am Samstag, 16. Januar, als Verlags-Sonderveröffentlichung der Zeitungen Iserlohner Kreisanzeiger und Westfälische Rundschau.

Als Experiment sieht VHS-Leiter Rainer Danne die 31. Winteruniversität an, die vom 25. bis zum 27. Januar als reine Onlineveranstaltung stattfindet, weil Präsenzveranstaltungen noch nicht möglich sind. Mit von der Partie ist der ARD-Korrespondent Jan-Philipp Burgard aus Iserlohn mit dem Fokus auf Amerika und den vergangenen Wahlkampf. Einblicke in seine Arbeit gewährt Dr. Stefan Lorenz von der Leibniz-Forschungsstelle der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster. Mit dem Orchesterdirektor des Staatstheaters Darmstadt, Gernot Wojnarowicz, können die Teilnehmer über die Folgen von Corona für die Kulturlandschaft und die kulturelle Praxis diskutieren. Der Ausblick auf ein Iserlohner Unternehmen im Bereich Gesundheit, die Firma Medice, wird ergänzt durch ein Interview mit dem Soziologen Dr. Dieter Korczak.

Das neue VHS-Programm bietet Vorträge, Kurse, Seminare und Workshops zu vielen Themen unserer Zeit, ob aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Kultur, Fremdsprachen oder Beruf. Der Semesterstart ist für den 1. Februar geplant, lässt sich aber flexibel den dann gültigen Bestimmungen aus der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW anpassen. Die Kurse können bei Bedarf später beginnen.

Online-Anmeldungen sind jederzeit auf der Homepage www.vhs-iserlohn.de oder über die VHS-App möglich. Persönliche oder telefonische Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle ab sofort entgegen.

Der Programmbereich „Gesellschaft“ bietet Vorträge und Seminare aus Gesellschaft, Politik und Zeitgeschehen, Verbraucherfragen sowie Umwelt und Nachhaltigkeit als Online-Seminare an. Hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital verfolgen und anschließend live mit ihnen diskutieren -- das bietet „vhs.wissen live“, und das entgeltfrei. Aber dafür sind Anmeldungen erforderlich. Die Seminare werden in Echtzeit online in einem Verbund von Partner-Volkshochschulen übertragen. Die Online-Seminarreihe beginnt am 9. Februar mit dem Vortrag „Was ist Wissenschaft?“

Ab März starten die bewährten Module der Iserlohner Ehrenamts-Akademie ergänzt durch ein neues Online-Format.

Als Präsenzveranstaltungen geplant sind aber wie gehabt die VHS-Seniorenkreise Heide-Hombruch und Hennen mit attraktiven Vorträge und Seminare.

Ab 24. März beginnt die Multiplikatorenschulung „Klima-fit -- Klimawandel vor unserer Haustür und was kann ich tun?“ als Online-Kurs mit Ulrike Badziura von der Abteilung Energie und Klimaschutz der Stadt Iserlohn und Fachleuten der Verbraucherzentrale.

„Der Bereich Kultur und Gestalten geht davon aus, dass wir in diesem Semester aus dem Lockdown heraus in eine bessere Zeit gehen werden“, gibt sich Rainer Danne optimistisch. „Auch wenn der Start sicherlich schwierig sein wird, sind wir für das Frühjahr optimistisch, wieder zunehmend in den Präsenzunterricht einsteigen und zum Sommer hin Studienfahrten unternehmen zu können.“ So sind eine Foto-Exkursion nach Koblenz und eine Wiederholung der Schottland-Reise ab Mai geplant.

Zum Programmstart stehen bereits ab dem 20. Januar kulturwissenschaftliche Online-Vorträge auf dem Programm, die sich unter anderem mit der Kultur der Maya, dem alten China oder dem klassischen Athen beschäftigen.

„Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten haben uns die Welt vor unserer Tür neu erleben lassen und den Blick für die Schönheiten der heimischen Region geöffnet“, verweist Danne auf ein fotografisches Kalender- und Ausstellungsprojekt unter dem Titel „Mein Iserlohn – Lieblingsorte“. Anleitung und Austausch kann sowohl in Präsenz als auch in virtuellen Plattformen stattfinden. Die Präsentation der besten Ergebnisse ist für den Herbst geplant.

Highlight wird die „Criminale 2021“. VHS und Städtische Galerie werden zentrale Treffpunkte für Krimiautoren aus dem deutschsprachigen Raum, die Iserlohn in vom 21. bis 25. April mit vielen spannenden Veranstaltungen zum literarischen Tatort werden lassen. Eine eigene Anthologie mit Kurzgeschichten ist in Vorbereitung.

Viele bewährte Kurse im Gestaltungsbereich bleiben im Programm, einige Veranstaltungen wie das ausgefallene Konzert des Werner-Geck-Trios „Wenn der Kaiser Jazz getanzt hätte“ werden nachgeholt. Dies betritt unter anderem auch die verschobenen Ausstellungen in der Städtischen Galerie. Online-Vorträge zu Architektur und Kunst erweitern das Angebot. Sollten Veranstaltungen aufgrund einer Verlängerung des Lockdowns über den Januar hinaus nicht stattfinden können, werden Ersatztermine zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.

Die VHS wartet mit einem vielfältigen Angebot zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung auf, neuerdings mit Tagesseminaren rund um die Themen Entspannung, Selbstfürsorge, Heilmethoden und Yoga. Sie bieten Auszeiten, ermöglichen neue Erfahrungen und geben praktische Anregungen für einen gesunden Lebensstil; beispielsweise Yoga-Wanderungen im Mai und Juni. Verstärkt im Programm sind sanfte Bewegungsangebote für Ältere, wie zum Beispiel Hockergymnastik und Bewegungstraining, auch in den VHS-Kursräumen in Letmathe.

Im Bereich Kochen, gesunde Ernährung und Getränkekunde gibt es ab März Neues zu entdecken, zum Beispiel zur Gestaltung eines Osterbrunchs. Wie bereits im Herbst/Wintersemester 2020, werden alle Angebote mit deutlicher Teilnehmerbegrenzung und gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung organisiert. Sollten wegen der Pandemie-Situation Kurse und Seminare nicht wie geplant beginnen können, werden sie in Absprache verschoben oder verkürzt.

Aufgrund der Pandemie finden viele Sprachkurse online statt oder werden auf einen späteren Zeitpunkt, wenn Präsenzunterricht wieder stattfinden darf, verschoben. Erstmals gibt es drei englischsprachige Exkursionen an der frischen Luft im April, Mai und Juni. Die Beratung für Fremdsprachenkurse und Integrationskurse erfolgt ausschließlich telefonisch (02371 / 217-1945).

Der Programmbereich Grundbildung-Schulabschlüsse bietet Online-Seminare von einem Coach für Lernen und Stressmanagement. Im Seminar „Schul- und Lernstress?“ erhalten Eltern von Schulkindern praktische Hilfen und Tipps rund um Themen wie „Homeschooling“ in Zeiten von Quarantäne & Co, Hausaufgaben und Lernen für Klassenarbeiten.