Tortenatelier Schwanbeck spendet für die „Glückstour“

Iserlohn. Mit jeder Packung Plätzchen und einem Einkauf beim Werksverkauf im Juni machten die Kunden eine Spende an den Verein „Glückstour“ möglich.

Kekse, Cake-Pops und andere süße Teilchen schlemmen und gleichzeitig etwas Gutes tun – das ist jetzt bei einer Aktion des Tortenateliers Schwanbeck am Gerlingser Platz möglich gewesen. Von jeder verkauften Tüte der „Lennewellen“ über einen Zeitraum von knapp einem Jahr wanderten je 50 Cent in den Spendentopf. Als krönenden Abschluss veranstaltete das Tortenatelier einen Werksverkauf, bei dem für jedes verkaufte Produkt jeweils 50 Cent gespendet wurden. So kamen insgesamt 1500 Euro zusammen, die Handwerksmeisterin Caroline Schwanbeck-Richardt jetzt an Sylvia Grün von der Glückstour übergeben konnte – etwas später, als eigentlich angedacht.

Der Schornsteinfegermeister Uwe Kesser half beim Werksverkauf zugunsten der Glückstour tatkräftig mit. Foto: Privat

„Der Kontakt entstand im Winter 2019“, erinnert sich Caroline Schwanbeck-Richardt. Damals hatte Sylvia Grün, die für Assmann Versicherungsmakler tätig ist, Weihnachtspräsente im Tortenatelier bestellt. Die beiden Frauen kommen ins Gespräch, zunächst zögert die Konditormeisterin jedoch. „Ich finde es erstmal wichtig, direkt vor Ort Hilfsaktionen oder Einrichtungen zu unterstützen“, sagt sie. Da die Glückstour zwar deutschlandweit aktiv ist, aber auch in Iserlohn hilft, kommt die Aktion schließlich zustande. „Wir haben uns zusammengesetzt und dann wurden auch schon die ersten Plätzchen gebacken“, erzählt Sylvia Grün. Eigentlich waren auch noch viele Events und Veranstaltungen geplant, um die Unterstützung für die Glückstour in die Höhe zu treiben – dann kam Corona. Auch der Handwerksbetrieb wurde durch die Pandemie hart getroffen, das Tortenatelier musste lange Zeit geschlossen bleiben. Die Aktion lief weiter – nur eben länger, als ursprünglich geplant, bis Juni 2021.

Schornsteinfeger und Vereinsmitglieder radeln jährlich rund 1000 Kilometer

Sylvia Grün hat über ihre Tätigkeit bei Assmann Versicherungsmakler den Kontakt zur Glückstour gefunden. Sie betreut dort Schornsteinfeger der Innungen Detmold, Münster, Düsseldorf und Arnsberg. Seit 2006 findet die Tour des Schornsteinfegerhandwerks statt, in jedem Jahr werden von den ehrenamtlichen Glücksradlern rund 1000 Kilometer zu ihrem Bundesverbandstag zurückgelegt. Begünstigte der Aktion sind deutschlandweit Familien schwerkranker Kinder und Institutionen, die jeweils 3000 Euro erhalten. Die Radler tragen alle Kosten selbst und spenden selbst jeweils 500 Euro, erklärt Sylvia Grün, die selbst als aktives Vereinsmitglied mitradelt: „So ist es möglich, das Geld eins zu eins an die betroffenen Familien und Institutionen weiterzugeben.“

Auch in Iserlohn betreut der Verein die Familie eines krebskranken Kindes. Mithilfe der Spendengelder war es etwa möglich, ein iPad für den Distanzunterricht anzuschaffen und die Unterkunft für die medizinische Betreuung in Essen zu finanzieren. Caroline Schwanbeck-Richardt ist begeistert von dem Engagement der Glückstour: „Das ist das Handwerk: Es wird nicht lange geredet, sondern angepackt.“

