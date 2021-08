Totschlag in Breckerfeld: Iserlohner Ruslan K. festgenommen

Der 20-jährige Ruslan K. aus Iserlohn ist am Donnerstag in Dülmen festgenommen worden, Am Freitag wurde er dem Haftrichter in Hagen vorgeführt.

Iserlohn/Hagen. Nach einem Monat Flucht ist der 20-Jährige, der einen Werkstattbesitzer in Breckerfeld mit einem Messer angegriffen haben soll, gefasst worden.

Fast einen Monat war er untergetaucht: Ruslan K. ist am Donnerstagabend in Dülmen festgenommen worden. Gesucht wurde der 20-Jährige, der zuletzt in Iserlohn gemeldet war und zuletzt am 14. Juli am Stadtbahnhof gesehen wurde, im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Breckerfeld.

Er ist laut Polizei dringend tatverdächtig, einen 57-jährigen Werkstattbesitzer in Breckerfeld mit 23 Stichen getötet zu haben. Er hatte dort laut Bericht der Polizei ein Praktikum absolviert, das jedoch noch am selben Tag beendet wurde. Am Abend sei Ruslan K. dann zurückgekehrt und habe den Werkstattinhaber mit einem Messer angegriffen. Dieser habe sich noch in die Werkstatt retten können und wählte von dort aus selbst den Notruf. Doch als die Rettungskräfte eintrafen, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Ruslan K. verletzte sich selbst an der Hand und ließ sich kurz darauf in einem Iserlohner Krankenhaus behandeln.

Die eingesetzte Mordkommission machte Ruslan K. schnell als mutmaßlichen Täter ausfindig und schrieb ihn zur Fahndung aus. Europaweit, um zu verhindern, dass sich der Deutschkasache ins Ausland absetzt.

Fahndungserfolg ist ein Zufallstreffer

Am Donnerstag dann der Durchbruch: Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle meldete gegen 17.40 Uhr in der Münsterstraße in Dülmen einen ihr unbekannten Mann, der Kunden belästigte. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Mann, der falsche Personalien angab. Ihm gelang die Flucht, doch die Polizeibeamten erkannten ihn anhand der Fahndungsbilder: Bei der flüchtigen Person handelte es sich um Ruslan K.. Mit einem Großaufgebot, inklusive Hubschrauber und Hunden, gelang es schließlich den Beamten den 20-Jährigen zu lokalisieren, er hatte sich in einem Wohnhaus versteckt. Dort fanden sie den Gesuchten unter einer Kellertreppe. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Am Freitagmittag wurde der Iserlohner schließlich einem Haftrichter am Amtsgericht Hagen vorgeführt. Der Vorwurf: Totschlag. Bis zum Beginn seiner Verhandlung, so die Staatsanwaltschaft Hagen, wird der 20-Jährige in Untersuchungshaft bleiben, sein Haftbefehl wird aufrecht erhalten. Bis zum Beginn der Verhandlung solle es maximal sechs Monate dauern. Zu den Tatvorwürfen habe sich der Beschuldigte nicht geäußert, heißt es.

