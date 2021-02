Iserlohn. Der neue Aufgang zum Schillerplatz kann je nach Wetterlage immer wieder geschlossen werden.

In der vergangenen Tagen war die neue Treppe vom Theodor-Heuss-Ring hoch zum Schillerplatz gesperrt. Grund dafür war Glatteisgefahr wegen des winterlichen Wetters mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) kommt im Auftrag der Stadt der Verkehrssicherungspflicht nach und überprüft im Winter bei niedrigen Temperaturen täglich, wo es zu Gefahren durch Glatteis kommen kann. Wie SIH-Pressesprecher Marc Giebels auf Anfrage unserer Zeitung sagt, sei die neue Treppe an der Ampelanlage am Theodor-Heuss-Ring, die den Durchgang nach dem Abriss der Karstadtbrücke zum Schillerplatz ermöglicht, mit ihren freistehenden Metallstufen besonders anfällig für gefrierende Nässe. An dieser Stelle würden auch kein Streusalz oder andere Möglichkeiten helfen, Glätte zu vermeiden. Daher könne es auch in den kommenden Wochen bei entsprechendem Wetter immer wieder dazu kommen, dass die Treppe wegen Glättegefahr gesperrt werden müsse.