Blitz schlägt im Parktheater ein – Fest findet dennoch statt

Iserlohn. Kurz stand das Zeitungs- und Theaterfest in Iserlohn auf der Kippe, weil ein Blitz das Parktheater traf. Wie das Event gerettet werden konnte.

Am Freitag um 17.02 Uhr fiel Theaterleiter Niels Gamm ein Stein vom Herzen. Das Poltern dürfte ähnlich laut gewesen sein wie der Donner, der am Mittag auf den Blitz folgte, der ins Parktheater-Dach eingeschlagen war und trotz aller Absicherung die Technik an entscheidender Stelle ausgeknockt hatte. Und das nicht mal 48 Stunden, bevor sich an diesem Sonntag um 11 Uhr die Vorhänge heben für das 18. Zeitungs- und Theaterfest.

Dass das sechsstündige Programm doch wie lange geplant über die sieben Bühnen gehen kann, ist dem Techniker-Team um Pit Niggemann zu verdanken. In den viereinhalb Stunden hektischer Betriebsamkeit hinter den Kulissen dazwischen übte Niels Gamm im Großen Haus den Ablauf der Spielplan-Präsentation schon mal ohne technische Verstärkung, war dann aber sehr froh, dass am Sonntag doch alles zur Verfügung steht. Schließlich ist es für den 50-Jährigen das erste Zeitungs- und Theaterfest, seitdem er im Juli 2021 die Leitung des Kulturbüros und des Theaters übernommen hat.

Sechs Stunden lang volles Programm auf sieben Bühnen gibt es beim 18. Zeitungs- und Theaterfest an diesem Sonntag im Parktheater. Foto: IKZ Grafik / IKZ

„Man möchte es ja nicht mit Weihnachten vergleichen, aber es ist schon ein bisschen wie Bescherung für alle Mitwirkenden und die hoffentlich vielen, vielen Besucher, die wir am Sonntag erwarten“, sagte Gamm, auch mit Blick zurück noch mal auf die schwierigen Corona-Jahre. Worauf er sich denn besonders freut beim Fest, vermag er dann auch gar nicht zu sagen, so viele tolle Dinge gebe es zu sehen, zu bestaunen und mitzuerleben für wirklich alle Generationen.

Pe Werner ist Stargast beim Zeitungs- und Theaterfest

Ein wenig heraus ragt dann aber doch der Auftritt von Pe Werner. Die Sängerin, Texterin, Komponistin und Kabarettistin begeisterte in Gamms erster Spielzeit mit ihrem Weihnachtsprogramm „Ne Prise Zimt“ – und war bei ihrer Iserlohn-Premiere selber vom Parktheater, der „beeindruckenden, liebevollen Weihnachtsdeko“ damals und dem Team schwer angetan: „Hier gibt es alles, was das Künstlerinnenherz begehrt und was es an Technik bedarf für unsere Bühnenshows.“ Deswegen freut sich die Kölnerin auch, im März 2024 mit ihrer Revue „Eine Nacht voller Seligkeit“ wiederzukommen.

Einen Ausschnitt aus der „Schla­gerette“, in der es eben von Schlagern, Gassenhauern, Hits und Chansons honoriger Kollegen nur so wimmele, gibt es am Sonntag. Und auch „Kribbeln im Bauch“, ihren eigenen Evergreen? „Das spielen wir nur, wenn’s die Zuschauer wünschen“, sagt Pe Werner, die das Lied, das in diesem Herbst 32 Jahre alt wird, geschätzt sicher einige tausend Male in vielen verschiedenen Arrangements und Besetzungen gesungen hat. „Von Peter Grabinger am Flügel damit begleitet zu werden, ist eine meiner Lieblings-Variationen“, sagt sie mit Blick auf den Musiker, der am Sonntag mit ihr auf der Bühne im Großen Haus ist, bevor sie beim anschließenden Talk in der Galerie gerne Rede und Antwort steht.

Blick hinter die Kulissen des IKZ und mehr

Nebenan im Foyer können alle Besucher am Stand der Heimatzeitung den ganzen Tag über live verfolgen, wie die Montagsausgabe entsteht. Außerdem gibt es dort neben der Möglichkeit zum Grüßen vom Zeitungs- und Theaterfest und den Angeboten aus dem Leserladen noch die Fotobox und ein Gewinnspiel.

Im Foyer sind auch wieder das Schauspielensemble Iserlohn, „[pu:r vu]“ und der Förderverein des Parktheaters vertreten.

Tulip ist einer von sechs Hunden, die am Sonntagnachmittag im Studio des Parktheaters vorgestellt werden. Foto: Tierschutzverein Iserlohn / IKZ

Traditionell ist auch der Abschluss des Zeitungs- und Theaterfestes im Studio. Dort heißt es ab 16 Uhr in Kooperation mit dem Tierschutzverein Iserlohn „Hunde suchen ein Zuhause“. Die Gassigeher werden dazu sechs Langzeit-Bewohner aus dem Tierheim in der Iserlohner Heide mitbringen.

Einer von ihnen ist der freundliche Tulip. Der kastrierte, vier bis fünf Jahre alte Rüde kam mit einer älteren Verletzung an einem Hinterbein ins Tierheim und braucht daher ein wenig mehr Pflege als üblich und eine häusliche Umgebung, gerne auch erst mal als Pflegestelle. Weitere Infos über den ganz bescheidenen, angenehmen Hund, der gerne spazieren geht und auch mit Kindern auskommt, gibt es am Sonntagnachmittag im Parktheater.

