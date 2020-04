Trotz Corona: Mietschulden bleiben bestehen

Die gesetzliche Regelung, die Mieter vor einer Kündigung schützen soll, wenn sie aufgrund von wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise bei der Begleichung ihrer Mietschuld in Rückstand geraten, dürfte in den kommenden Wochen bei nicht wenigen Mietverhältnissen ein Thema werden. Jörg Baehrens, Vorsitzender und Justiziar von Haus & Grund Iserlohn, mahnt hier zu Besonnenheit und warnt vor einem Missverständnis: Mieten, die jetzt nicht oder nicht in voller Höhe bezahlt werden können, bleiben geschuldet und müssen später nachgezahlt werden, Verzugszinsen können verlangt werden. Es werde hier also nichts „erlassen“. Primär solle das aktuelle Gesetz vor Kündigungen schützen, wenn es wegen der Coronakrise zu Problemen kommt. Zunächst gelte diese Regelung bis zum 30. Juni.

Baehrens warnt in diesem Zusammenhang vor der Verwechslung von Begrifflichkeiten. Begriffe wie „Kürzung“ oder „Minderung“ hätten an dieser Stelle nichts zu suchen. Eine Miete könne gekürzt oder gemindert werden, wenn es einen Mangel an einer gemieteten Sache gebe. In Fällen von Zahlungsproblemen als Auswirkung der Corona-Krise sei von einer „Nichtzahlung“ oder vielleicht von einer „Teilzahlung“ zu sprechen. Und Baehrens verdeutlicht weiter, dass Mieter nun nicht einfach ohne Weiteres Mietzahlungen einstellen oder nur einen Teil der Miete zahlen dürften. Ein Mieter müsse dem Vermieter in geeigneter Form glaubhaft machen, warum er nicht oder nur teilweise in der Lage sei, die Miete zu zahlen. Das könne beispielsweise dadurch erfolgen, dass eine Lohnabrechnung vor der Krise und eine mit entsprechenden krisenbedingten Einkommensverlusten vorgelegt werde. Mieter würden in der Regel 30 bis 35 Prozent, in einigen Fällen aber auch 40 bis 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden. Wenn sich, so Baehrens, durch Kurzarbeit die Einkünfte auf 60 oder 67 Prozent reduzieren würden, sei das schon ein ernstzunehmender Einkommensverlust.

Der Justiziar von Haus & Grund macht aber weitere Einschränkungen, insbesondere dann, wenn sich Mietausfälle über mehr als einen Monat hinziehen. Mieter, so Baehrens, müssten sich auch um Alternativen bemühen, etwa indem Wohngeld beantragt wird, um so doch die Miete zahlen zu können. Im Zweifel, so der Jurist, müssten auch weitere Nachweise geführt werden. So könne es beispielsweise nicht sein, dass nun jemand seine Miete nicht zahlt, aber weiterhin fleißig bei Amazon auf Bestelltour gehe. Zu den vorrangigen Dingen würden der Einkauf von Lebensmitteln zählen, aber auch die Begleichung der Miete.

Jörg Baehrens macht darauf aufmerksam, dass Mieteinnahmen häufig ja auch für Vermieter von existenzieller Bedeutung seien, beispielsweise als unverzichtbarer Bestandteil des eigenen Lebensunterhalts oder der Altersversorgung. In der Praxis rät Jörg Baehrens bei Problemen dazu, dass Mieter und Vermieter ein vernünftiges Gespräch führen, um eine Lösung zu erzielen. Denn in den allermeisten Fällen hätten Mieter und Vermieter ja ein großes Interesse daran, dass ein Mietverhältnis noch möglicht lange Bestand hat. Baehrens rät dann auch zu Vereinbarungen, wie anfallende Rückstände zeitnah beispielsweise in Ratenzahlungen beglichen werden können. Laut Gesetz müssen Rückstände bis spätestens Ende Juni 2022 beglichen sein. Dabei sollte aber das Thema Verzugszinsen nicht außer Acht gelassen werden. Völlig unkooperatives Verhalten, egal von welcher Seite, könne zu Spannungen führen, die über die Corona-Krise hinaus andauern und später dann das Mietverhältnis noch nachhaltig gefährden könnten.

Mieter müssengeeignete Nachweise führen

Was die Vermietung von gewerblich genutzten Immobilien, beispielsweise Ladenlokale, anbelangt, verweist Jörg Baehrens darauf, dass die zuvor erläuterten Regelungen hier genauso gelten würden. Mieter müssten auch hier geeignete Nachweise führen. Und auch hier sei es so, dass Mietzahlungen nur gestundet werden könnten. Versuche, sich komplett der Mietzahlung zu entziehen, bezeichnet Baehrens als nicht rechtskonform. So könnten sich Mieter nach Auffassung von Haus & Grund nicht auf eine Störung der Tauglichkeit der Mietsache berufen, weil diese in ihrem Gebrauch eingeschränkt sei. Auch das Berufen auf eine „Störung der Geschäftsgrundlage“ mit einem möglichen Anspruch auf Anpassung des Mietvertrages hält Baehrens nicht für ein zulässiges Mittel. Und auch im Bereich dieser Mietverhältnisse rät der Justiziar dazu, zunächst vernünftige Gespräche zu führen – immer mit der Zielsetzung, dass nach der Krise ein Mietverhältnis möglichst ungestört fortgeführt werden kann.

Die Geschäftsführerin des Mietervereins Iserlohn, Heike Goldbach, berichtet auf Anfrage, dass bei ihr noch keine Anfragen von Mietern vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung zum Thema Mieten in Zeiten der Coronakrise eingegangen seien. Generell sagte sie, dass Mieter ihre Mietzahlung nicht ohne Weiteres aussetzen dürften. Zunächst müsse dem Vermieter nachvollziehbar begründet werden, dass tatsächlich eine entsprechende Zahlungsschwierigkeit entstanden sei. Und die Mietschuld sei auch eine Schuld, die mit einer gewissen Priorität zu begleichen sei. Einerseits Luxusgüter anschaffen, andererseits die Miete nicht zahlen, so einfach gehe das nicht. Heike Goldbach betont aber auch, dass es immer auf den konkreten Einzelfall ankomme. Mangels vorliegender Fälle sei aber noch keine Detailkenntnis aufgebaut worden.

Bei den Mai-Mietenkönnte es heikler werden

Bis zum dritten Werktag eines Monats ist die Miete üblicherweise zu entrichten. Für die April-Miete wäre also heute der Stichtag. Heike Goldbach geht davon aus, dass es in vielen Fällen aktuell noch nicht zu Schwierigkeiten komme, da die März-Gehälter vieler Mieter ja noch voll ausgezahlt worden seien. Bei den Mai-Mieten werde es dann vielleicht schon etwas heikler. Möglich sei es aber auch, dass dann die Kurzarbeit in einigen Betrieben schon wieder zu Ende gehe. Die weitere Entwicklung müsse einfach abgewartet werden.