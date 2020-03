Trotz Wasserschaden soll Erweiterung im Sommer fertig sein

Sümmern. Defekte an der Drainage und der Abdichtung sind wohl die Ursachen für den Wasserschaden am Erweiterungsbau der „Villa Kunterbunt“.

Eine nicht korrekt verlegte Drainage-Leitung und eine schadhafte Gebäudeabdichtung sind höchstwahrscheinlich die Ursachen für den Wasserschaden am Erweiterungsbau der „Villa Kunterbunt“, dem Offenen Ganztagsbereich der Grundschule Sümmern.

Das wurde am Mittwochabend bei einem Ortstermin der CDU-Ratsfraktion auf der Baustelle bekannt. Gleichwohl hofft Stephanie Schröder, die zuständige Architektin des Kommunalen Immobilien-Managements (KIM), dass die dadurch jetzt noch notwendigen sowie alle anderen Arbeiten bis kurz vor Ende der Sommerferien abgeschlossen werden können. Dann könnte das „Villa“-Team noch rechtzeitig die Räumlichkeiten, allen voran die so dringend benötigte Mensa, für den Schuljahresbeginn vorbereiten.

Der Wasserschaden war, wie berichtet, vor Weihnachten bemerkt worden, als es nach der Trockenphase im Sommer und Herbst erstmals wieder längere, ausgiebige Niederschläge gegeben habe. An allen drei Außenwänden im Erdgeschoss, die nicht an das bestehende Gebäude der Grundschule angrenzen, und den daran hängenden sogenannten einbindenden Innenwänden kroch das Wasser teilweise bis zu 40 Zentimeter hoch.

Das ganze Ausmaß des Schadens konnte die im Februar eingeschaltete Sachverständige indes noch nicht ermitteln, da der 2,5 Millionen Euro teure und insgesamt 754 Quadratmeter große Anbau derzeit noch für die Arbeiten an der Fassade eingerüstet ist. Stichprobenartig habe sie aber schon feststellen können, dass es eben fehlerhafte Stellen an der Drainage und den Abdichtungslagen direkt am Gebäude gebe. Beides müsse nun nach der Fertigstellung der Fassade in Ordnung gebracht werden, wofür noch einmal rundherum am Gebäude der Boden aufgenommen werden müsse.

Die Kosten dafür und für alles weitere, was zur Schadensbehebung noch gemacht werden muss, trage aber auf keinen Fall die Stadt. Inzwischen, so KIM-Chefin Claudia Zawada, laufe die gesamte Kommunikation mit dem beauftragten externen Architekturbüro auch nur über den Bereich Recht der Stadt.

Überhaupt sei das Vorhaben, durch die Einschaltung des externen Büros KIM zu entlasten und vor allem die Bauarbeiten schneller zum Abschluss zu bringen, nicht von Erfolg gekrönt gewesen. „Den Arbeitsaufwand, den meine Mitarbeiterin hier betreiben muss, um die Baustelle voranzutreiben, kommt fast dem gleich, wenn sie es selber machen würde.“ Das fange an mit den Ausschreibungen, die „über alle Maße geprüft werden müssen, ehe sie überhaupt dem Markt angeboten werden können“. Auch die rücklaufenden Angebote bedürften einer „immensen Nachbearbeitung“, hinzu komme dann noch das Nachtragsmanagement und letztlich auch die Bauleitung vor Ort. „Alles, wo wir uns einen Vorteil erhofft hatten, hat sich nicht erfüllt“, bedauerte Claudia Zawada, dass es im Gegenteil zu solchen Verzögerungen gekommen sei.